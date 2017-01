OPLOTT



Пол: Мужской Инвестирую в: HYIP Регистрация: 16.11.2015 Сообщений: 1,800 Благодарностей: 558 КП: 0.109

Google приобрела подразделение Twitter по разработке мобильных приложений



Команда Fabric в рамках сделки перейдет в Google и будет работать с отделом корпорации по разработке приложений Firebase. Точное число сотрудников, которые работают в Fabric, Twitter отказалась сообщать изданию. Финансовые условия сделки не разглашаются.



Twitter запустила сервис Fabric в 2014 году. В настоящее время он используется более чем 580 тысячами разработчиков мобильных приложений.



Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.



Корпорация Google с поисковой системой, Android и YouTube2 c октября 2015 года вошли в холдинг Alphabet. Компания получила контроль над Google Life Sciences, Calico, Sidewalk Labs, Nest, Google Ventures, Google Capital и Google X. Сооснователи Google Ларри Пейдж и Сергей Брин заняли должности генерального директора и президента Alphabet соответственно. В настоящее время у Google более 70 офисов в 40 странах мира и штаб-квартира в Маунтин-Вью в Кремниевой долине в США, более известная как Googleplex.



Источник Корпорация Google приобрела у сервиса микроблогов Twitter Inc. подразделение, занимающееся разработкой мобильных приложений Fabric, пишет газета The Wall Street Journal.Команда Fabric в рамках сделки перейдет в Google и будет работать с отделом корпорации по разработке приложений Firebase. Точное число сотрудников, которые работают в Fabric, Twitter отказалась сообщать изданию. Финансовые условия сделки не разглашаются.Twitter запустила сервис Fabric в 2014 году. В настоящее время он используется более чем 580 тысячами разработчиков мобильных приложений.Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.Корпорация Google с поисковой системой, Android и YouTube2 c октября 2015 года вошли в холдинг Alphabet. Компания получила контроль над Google Life Sciences, Calico, Sidewalk Labs, Nest, Google Ventures, Google Capital и Google X. Сооснователи Google Ларри Пейдж и Сергей Брин заняли должности генерального директора и президента Alphabet соответственно. В настоящее время у Google более 70 офисов в 40 странах мира и штаб-квартира в Маунтин-Вью в Кремниевой долине в США, более известная как Googleplex.

Теряешь деньги в хайпах? Инвестируй в реальные проекты! На правах рекламы

Крупнейшая Инвестиционная Сеть в Мире! eToro __________________