Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Лохотрон.

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Старый Сегодня, 01:20
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 27.07.2016
Сообщений: 16
Благодарностей: 2
КП: 0.000
Лохотрон.
В этой теме Вы можете тролить биржу.
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ВносокПрячу вне форума  
Старый Сегодня, 02:06
#2
Любитель
 
Возраст: 38
Регистрация: 19.06.2015
Сообщений: 273
Благодарностей: 99
КП: 0.145
Re: Лохотрон.
А зачем её троллить? Всем нужно чтобы она начала работать и открыла ввод-вывод и ветки для обсуждения.
А не как страус - голову в песок.
__________________
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shmel78 на форуме  
Старый Сегодня, 02:14
#3
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Интернет-биржи
Регистрация: 25.11.2016
Сообщений: 106
Благодарностей: 17
КП: 0.094
Re: Лохотрон.
Цитата:
Сообщение от ВносокПрячу Посмотреть сообщение
В этой теме Вы можете тролить биржу.
Хм , смысл шару тролить?
__________________
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Amauron на форуме  
Старый Сегодня, 02:19
#4
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Интернет-биржи
Регистрация: 13.10.2016
Сообщений: 5
Благодарностей: 2
КП: 0.000
Re: Лохотрон.
Ужас вот мне и наука. Такого отношения Я еще не видел.
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