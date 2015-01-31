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Повышение з/п в Украине: взгляд на реалии с регионов

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Старый Сегодня, 01:14
#1
Любитель
 
Имя: Юрий
Пол: Мужской
Адрес: Украина, Одесская область
Инвестирую в: Ставки на спорт
Регистрация: 11.10.2016
Сообщений: 1,416
Благодарностей: 190
КП: 0.066
Повышение з/п в Украине: взгляд на реалии с регионов

На данный момент все украинцы ждут получения повышенной зарплаты. Но, на данный момент они не получают даже ту, которая была ранее. Давайте посмотрим на ситуацию не с Киева, а непосредственно с регионов.
1. Некоторые люди все же уже получили авансы. К примеру, в Кривом Роге люди получили аванс за январь. Но, суммы почему то явно не соответствуют новой минимальной зарплате. К примеру, получили те, кто работает в школах. Завхозы и сторожа получили столько же, сколько и раньше. Аванс последних составил 500 гривен.
2. Но, как ни странно, многие не получили даже авансов. В качестве примера приведу Одесскую и Николаевскую области. В Николаевской области работники РЭСов должны были получить аванс еще в конце прошлой недели. Его нет. В Одесской области идентично. Не получили авансы: учителя, воспитатели детских садов, государственные служащие (в том числе охрана труда), медики и так далее.
Ну, наши люди долго просто так ждать не будут. Особенно госслужащие. Был совершен звонок в областной Финансовый отдел Одесской области. Там заявили, что просто не знают, как пересчитать зарплаты по новым правилам. Правительство не уточняет деталей, в том числе и то, как будет осуществляться привязка к тарифным сеткам.
Им задали еще один прямой вопрос. Когда ждать аванс или зарплату? На что они ответили, что не знают. На данный момент они просто не могут начислять зарплаты, да и денег, как оказалось, в бюджетах регионов на это самое повышение минималки нет. Эту информацию подтверждают и в мэрии городов.
Таким образом, можно говорить, что правительство, как всегда, дало, но не вытянуло.
Jurgan, специально для MMGP
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jurgan вне форума  
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Старый Сегодня, 01:16
#2
Любитель
 
Имя: Юрий
Пол: Мужской
Адрес: Украина, Одесская область
Инвестирую в: Ставки на спорт
Регистрация: 11.10.2016
Сообщений: 1,416
Благодарностей: 190
КП: 0.066
Автор темы Re: Повышение з/п в Украине: взгляд на реалии с регионов
Новость написана по моим собственным материалам.
__________________
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Обзор перспективного партизана - Criaton
jurgan вне форума  
Старый Сегодня, 01:47
#3
 
Регистрация: 17.11.2016
Сообщений: 3
Благодарностей: 0
КП: 0.000
Re: Повышение з/п в Украине: взгляд на реалии с регионов
Если бюджетникам перестанут платить деньги, остановиться все, что и так еле дышит. Сейчас малый и средний бизнес только за счет их и выживает.
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