jurgan Любитель

Имя: Юрий Пол: Мужской Адрес: Украина, Одесская область Инвестирую в: Ставки на спорт Регистрация: 11.10.2016 Сообщений: 1,416 Благодарностей: 190 КП: 0.066

Повышение з/п в Украине: взгляд на реалии с регионов

На данный момент все украинцы ждут получения повышенной зарплаты. Но, на данный момент они не получают даже ту, которая была ранее. Давайте посмотрим на ситуацию не с Киева, а непосредственно с регионов.

1. Некоторые люди все же уже получили авансы. К примеру, в Кривом Роге люди получили аванс за январь. Но, суммы почему то явно не соответствуют новой минимальной зарплате. К примеру, получили те, кто работает в школах. Завхозы и сторожа получили столько же, сколько и раньше. Аванс последних составил 500 гривен.

2. Но, как ни странно, многие не получили даже авансов. В качестве примера приведу Одесскую и Николаевскую области. В Николаевской области работники РЭСов должны были получить аванс еще в конце прошлой недели. Его нет. В Одесской области идентично. Не получили авансы: учителя, воспитатели детских садов, государственные служащие (в том числе охрана труда), медики и так далее.

Ну, наши люди долго просто так ждать не будут. Особенно госслужащие. Был совершен звонок в областной Финансовый отдел Одесской области. Там заявили, что просто не знают, как пересчитать зарплаты по новым правилам. Правительство не уточняет деталей, в том числе и то, как будет осуществляться привязка к тарифным сеткам.

Им задали еще один прямой вопрос. Когда ждать аванс или зарплату? На что они ответили, что не знают. На данный момент они просто не могут начислять зарплаты, да и денег, как оказалось, в бюджетах регионов на это самое повышение минималки нет. Эту информацию подтверждают и в мэрии городов.

Таким образом, можно говорить, что правительство, как всегда, дало, но не вытянуло.

Jurgan, специально для MMGP На данный момент все украинцы ждут получения повышенной зарплаты. Но, на данный момент они не получают даже ту, которая была ранее. Давайте посмотрим на ситуацию не с Киева, а непосредственно с регионов.1. Некоторые люди все же уже получили авансы. К примеру, в Кривом Роге люди получили аванс за январь. Но, суммы почему то явно не соответствуют новой минимальной зарплате. К примеру, получили те, кто работает в школах. Завхозы и сторожа получили столько же, сколько и раньше. Аванс последних составил 500 гривен.2. Но, как ни странно, многие не получили даже авансов. В качестве примера приведу Одесскую и Николаевскую области. В Николаевской области работники РЭСов должны были получить аванс еще в конце прошлой недели. Его нет. В Одесской области идентично. Не получили авансы: учителя, воспитатели детских садов, государственные служащие (в том числе охрана труда), медики и так далее.Ну, наши люди долго просто так ждать не будут. Особенно госслужащие. Был совершен звонок в областной Финансовый отдел Одесской области. Там заявили, что просто не знают, как пересчитать зарплаты по новым правилам. Правительство не уточняет деталей, в том числе и то, как будет осуществляться привязка к тарифным сеткам.Им задали еще один прямой вопрос. Когда ждать аванс или зарплату? На что они ответили, что не знают. На данный момент они просто не могут начислять зарплаты, да и денег, как оказалось, в бюджетах регионов на это самое повышение минималки нет. Эту информацию подтверждают и в мэрии городов.Таким образом, можно говорить, что правительство, как всегда, дало, но не вытянуло.Jurgan, специально для MMGP

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