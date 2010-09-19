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Стартап ProtectWise привлек $25 млн, чтобы отслеживать любые проникновения хакеров



Стартап из индустрии кибербезопасности ProtectWise, который записывает весь сетевой трафик и сохраняет его в облаке, сегодня объявил о получении новых инвестиций в размере 25 миллионов долларов.



У данной компании стратегия обеспечения максимальной безопасности на удивление проста. Она записывает абсолютно всю сетевую активность, а затем индексирует все данные и предоставляет экспертам удобные инструменты для поиска и просмотра всей необходимой информации. После того, как проникновение было обнаружено, преследуемая компания может просто перемотать ленту событий назад и посмотреть, когда и как хакер вошел в сеть. Это все равно что иметь видеокамеры на вашем предприятии, но в нашем случае можно увидеть всю сетевую активность.



"Данный продукт использует специальные программные датчики, которые действуют аналогично видеокамерам и записывают всю сетевую активность", – объяснил генеральный директор и соучредитель компании Скотт Часин.







Хотя это и не новый метод в сфере кибербезопасности Часин заявил, что его компания выделяется своим облачным сервисом. "Мы знаем, что иногда для обнаружения уязвимых мест в системе приходится изучать сетевую активность за последние 200 дней и больше. При этом для записи информации требуются большие хранилища данных, что сильно ограничивает продолжительность записи. Благодаря облачным ресурсам мы можем использовать гораздо более длительный период хранения информации", – отметил он.



Это означает, что вы можете отследить любую хакерскую активность на протяжении нескольких месяцев с того момента, как хакер вошел в вашу сеть. Если вы думаете, что это очень большой объем информации, то алгоритмы ProtectWise помогают максимально оптимизировать все сохраняемые данные и позволяют их хранить даже для компаний очень скромных размеров.



Основная идея заключается в том, чтобы разделить эти данные и сделать их более доступными. "Мы разработали много ключей с интеллектуальными свойствами и создали очень эффективный поиск. Также мы разработали интеллектуальные инструменты для индексирования и хранения данных", – сообщил Часин.



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Продукт разработан для того, чтобы быстро найти, а затем визуализировать записанные данные. "Мы решили проблему глубокого поиска и разработали уникальную автоматизированную систему, которая расположена на вершине всего этого и имеет обширный набор инструментов для проведения детального экспертного исследования. Эта возможность визуализировать данные способствует гораздо более эффективному реагированию на подобные инциденты и позволяет проводить более глубокий анализ и поиск требуемых данных", – добавил он.



Скотт Часин не стал уточнять общее количество клиентов у ProtectWise или точные показатели роста своей компании, но при этом сообщил, что численность клиентов удваивается с каждым новым кварталом.



В текущем инвестиционном раунде участвовали венчурные фонды Arsenal Venture Partners, Top Tier Capital Partners, Tola Capital и некоторые другие неназванные стратегические инвесторы. С учетом сегодняшнего финансирования общая сумма привлеченных стартапом инвестиций достигла $67 млн.



В компании ProtectWise, которая была основана в 2013 году, сейчас работает 70 сотрудников, и ее главный офис расположен в Денвере, штат Колорадо.



Перевод специально для форума MMGP.ru



https://techcrunch.com/2017/01/18/cl...er-25-million/



https://text.ru/antiplagiat/587fd89f6ade1 Стартап из индустрии кибербезопасности ProtectWise, который записывает весь сетевой трафик и сохраняет его в облаке, сегодня объявил о получении новых инвестиций в размере 25 миллионов долларов.У данной компании стратегия обеспечения максимальной безопасности на удивление проста. Она записывает абсолютно всю сетевую активность, а затем индексирует все данные и предоставляет экспертам удобные инструменты для поиска и просмотра всей необходимой информации. После того, как проникновение было обнаружено, преследуемая компания может просто перемотать ленту событий назад и посмотреть, когда и как хакер вошел в сеть. Это все равно что иметь видеокамеры на вашем предприятии, но в нашем случае можно увидеть всю сетевую активность."Данный продукт использует специальные программные датчики, которые действуют аналогично видеокамерам и записывают всю сетевую активность", – объяснил генеральный директор и соучредитель компании Скотт Часин.Хотя это и не новый метод в сфере кибербезопасности Часин заявил, что его компания выделяется своим облачным сервисом. "Мы знаем, что иногда для обнаружения уязвимых мест в системе приходится изучать сетевую активность за последние 200 дней и больше. При этом для записи информации требуются большие хранилища данных, что сильно ограничивает продолжительность записи. Благодаря облачным ресурсам мы можем использовать гораздо более длительный период хранения информации", – отметил он.Это означает, что вы можете отследить любую хакерскую активность на протяжении нескольких месяцев с того момента, как хакер вошел в вашу сеть. Если вы думаете, что это очень большой объем информации, то алгоритмы ProtectWise помогают максимально оптимизировать все сохраняемые данные и позволяют их хранить даже для компаний очень скромных размеров.Основная идея заключается в том, чтобы разделить эти данные и сделать их более доступными. "Мы разработали много ключей с интеллектуальными свойствами и создали очень эффективный поиск. Также мы разработали интеллектуальные инструменты для индексирования и хранения данных", – сообщил Часин.Продукт разработан для того, чтобы быстро найти, а затем визуализировать записанные данные. "Мы решили проблему глубокого поиска и разработали уникальную автоматизированную систему, которая расположена на вершине всего этого и имеет обширный набор инструментов для проведения детального экспертного исследования. Эта возможность визуализировать данные способствует гораздо более эффективному реагированию на подобные инциденты и позволяет проводить более глубокий анализ и поиск требуемых данных", – добавил он.Скотт Часин не стал уточнять общее количество клиентов у ProtectWise или точные показатели роста своей компании, но при этом сообщил, что численность клиентов удваивается с каждым новым кварталом.В текущем инвестиционном раунде участвовали венчурные фонды Arsenal Venture Partners, Top Tier Capital Partners, Tola Capital и некоторые другие неназванные стратегические инвесторы. С учетом сегодняшнего финансирования общая сумма привлеченных стартапом инвестиций достигла $67 млн.В компании ProtectWise, которая была основана в 2013 году, сейчас работает 70 сотрудников, и ее главный офис расположен в Денвере, штат Колорадо.

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