Collibra привлек $50 миллионов для своей платформы управления данными

Collibra, расположенный в Нью-Йорке, США, стартап, который предоставляет программное обеспечение для бизнес-пользователей, получил 50 миллионов долларов финансирования в Серии С. Раунд возглавила компания Iconiq Capital при участии Battery Ventures, Dawn Capital, Index Ventures и Newion Investments. По результатам финансирования, Мэтт Джекобсон, генеральный партнер в Iconiq, присоединится к совету директоров Collibra, а генеральный партнер Battery Джармеш Таккер войдет в совет в качестве наблюдателя.
В общей сложности компания привлекла 75 миллионов долларов венчурного финансирования и и планирует использовать полученные средства на расширение своей деятельности.
Collibra возглавляется Феликсом де Маеле и предоставляет облачную или установленную на серверах организации платформу по управлению данными. Клиентами компании являются сотни фирм по всему миру в области финансов, розничной торговли, здравоохранения, образования, технологий, а также правительственные организации, которые могут найти и проанализировать нужные им данные, что даст им конкурентное преимущество в своей сфере. В октябре 2016 года была выпущена версия 5.0 платформы, а также каталог Collibra, предназначенный для ученых по данным и аналитиков, которые нуждаются в информации для решения критически важных бизнес-задач.
Более 200 организаций в США, Европы, Африки, Ближнего Востока, Латинской и Центральной Америки пользуются услугами Collibra.
Уникальность
Перевод специально для MMGP.ru