Bitter.io - Букс биткоинов

На этом буксе платят биткоинами, заработок прост, просматривайте рекламу и приглашайте рефералов, вывод на 10000 сатошей.
Я на этом сайте всего заработал более двух миллионов сатоши !
Это очень современный и классный сайт, заходите убедитесь в этом сами : http://bitter.io/?r=78835
Можно 5 минут в день уделить времени этому сайту и нормально заработайте на нём.
Для просмотра рекламы нажимайте с боку на рекламку а в конце просмотра вводите капчу, это будут цифры, а затем нажимайте кнопку Validate :
Для вывода нажимаем на свой логин или баланс и затем на кнопку Preferences :
Затем идём на вкладку Withdraws нажимаем на баланс и затем саму кнопку Withdraw :
Вот все мои последние выводы, а вообще заработал на буксе более двух миллионов сатоши :
Вот самый свежий вывод на xapo, это было в размере 2 $ :