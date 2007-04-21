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Faraday против Tesla Faraday Future FF91 стал основным конкурентом Tesla







Одним из самых громких анонсов выставки потребительской электроники CES 2017 стала презентация первого серийного электромобиля компании Faraday Future - FF91. По своим возможностям и техническим характеристикам он оставляет далеко позади все выпущенные на сегодняшний день электрокары, в том числе и от всем известной фирмы Tesla. В действительности Faraday Future FF91 больше походит на гаджет, ведь в нём реализовано столько футуристических решений, что обычным автомобилем его называть крайне сложно. Чего только стоит то, что FF91 узнаёт владельца в лицо, когда тот только подходит к автомобилю, и автоматически открывает для него двери, приветствуя сообщением на небольшом дисплее.



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После того, как электрокар узнал владельца по лицу и открыл двери, он начинает считывать со смартфона уникальный профиль FFID. Пока пользователь занят пристёгиванием ремня безопасности, FF91 выставляет положение кресла и его температуру в соответствии с вашими предпочтениями. Эта функция применима не только к водителю, но и ко всем пассажирам. Если же у кого-то нет с собой смартфона, то определение личности осуществляется с помощью встроенных в салоне камер. Важно отметить, что система распознаёт даже эмоции людей в салоне, изменяя соответствующим образом настройки их мест. Аналогичным образом включается плейлист с музыкой. К тому же для каждого пассажира предусмотрен отдельный монитор, с которого можно управлять своим креслом и смотреть контент. В FF91 также имеется несколько точек доступа к высокоскоростному Интернету, а задние кресла с углом наклона спинки на 60 градусов имеют выделенную вентиляцию. Ко всему прочему, панорамная крыша и все стекла, за исключением лобового, являются электрохромными.







Автомобиль оборудован несколькими электродвигателями (точное число не сообщается) общей мощностью 1 050 л. с. Известно, что он будет доступен как с задним, так и полным приводом. Шасси в нём полноуправляемое и оборудованное системой управления вектором тяги. Как уверяет производитель, FF91 разгоняется до 97 км/ч всего за 2,39 с, а это на 0,11 с быстрее по сравнению с Tesla Model S P100D.







Компания Faraday Future удивила публику, установив блок аккумуляторных батарей производства LG Chem общей ёмкостью 130 кВт*ч, что является рекордом на сегодняшний день. Для сравнения, максимум автомобилей Tesla - 100 кВт*ч. Согласно американскому измерительному циклу ЕРА, FF91 на одном заряде способен проехать 608 км, а по европейскому измерительному циклу NEDC - более 700 км. Сама же компания Faraday Future уверяет, что при постоянной скорости 55 км/ч электрокар способен проехать 776 км без подзарядки. Что же касается зарядки, то от бытовой сети с напряжением 240 В FF91 заряжается на 50% за 4,5 часа. Если же использовать зарядные станции постоянного тока мощностью 200 кВт, то полная зарядка осуществляется менее чем за один час.







Больше, чем техническими характеристиками, Faraday Future FF91 удивляет набором функций и возможностей. Он оборудован 10 камерами, 13 радарами, 12 ультразвуковыми сенсорами и 360-градусным лазерным радаром (лидаром). Последний, к слову, находится не на крыше, как в других электромобилях, а выезжает из капота. Данный оптический датчик излучает электромагнитные волны инфракрасного диапазона, позволяющие транспортному средству определять расстояние до находящихся впереди объектов/автомобилей, а также их скорость.



Обилие камер и сенсоров позволяет Faraday Future FF91 самостоятельно ездить. Например, водитель может выйти возле входа в магазин, а электрокар самостоятельно отправится искать место на парковке, отправив затем владельцу своё местоположение. После этого он точно так же может самостоятельно подъехать к пользователю и открыть для него двери, узнав его по лицу. Стоит отметить, что во всех дверях имеются специальные датчики, что исключает их столкновение с другими автомобилями или объектами.







Компания хотела продемонстрировать функцию автопилота прямо на сцене выставки, но электрокар никак не отреагировал на команду. Процедуру пришлось повторить несколько раз, после чего автомобиль всё же сдвинулся с места и припарковался неподалёку. Руководил процессом лично глава компании LeEco, финансирующей проект. Вице-президент Faraday Future Ник Сэмпсон отметил, что сбой произошёл из-за особенностей помещения, где проходила презентация. В реальных условиях всё должно работать без проблем и с первого раза.



Стоимость Faraday Future FF91 пока не сообщается, но все желающие уже могут оформить предзаказ, заплатив $5 000. Старт поставок запланирован на следующий год.



Источник: 4pda.ru Одним из самых громких анонсов выставки потребительской электроники CES 2017 стала презентация первого серийного электромобиля компании Faraday Future - FF91. По своим возможностям и техническим характеристикам он оставляет далеко позади все выпущенные на сегодняшний день электрокары, в том числе и от всем известной фирмы Tesla. В действительности Faraday Future FF91 больше походит на гаджет, ведь в нём реализовано столько футуристических решений, что обычным автомобилем его называть крайне сложно. Чего только стоит то, что FF91 узнаёт владельца в лицо, когда тот только подходит к автомобилю, и автоматически открывает для него двери, приветствуя сообщением на небольшом дисплее.После того, как электрокар узнал владельца по лицу и открыл двери, он начинает считывать со смартфона уникальный профиль FFID. Пока пользователь занят пристёгиванием ремня безопасности, FF91 выставляет положение кресла и его температуру в соответствии с вашими предпочтениями. Эта функция применима не только к водителю, но и ко всем пассажирам. Если же у кого-то нет с собой смартфона, то определение личности осуществляется с помощью встроенных в салоне камер. Важно отметить, что система распознаёт даже эмоции людей в салоне, изменяя соответствующим образом настройки их мест. Аналогичным образом включается плейлист с музыкой. К тому же для каждого пассажира предусмотрен отдельный монитор, с которого можно управлять своим креслом и смотреть контент. В FF91 также имеется несколько точек доступа к высокоскоростному Интернету, а задние кресла с углом наклона спинки на 60 градусов имеют выделенную вентиляцию. Ко всему прочему, панорамная крыша и все стекла, за исключением лобового, являются электрохромными.Автомобиль оборудован несколькими электродвигателями (точное число не сообщается) общей мощностью 1 050 л. с. Известно, что он будет доступен как с задним, так и полным приводом. Шасси в нём полноуправляемое и оборудованное системой управления вектором тяги. Как уверяет производитель, FF91 разгоняется до 97 км/ч всего за 2,39 с, а это на 0,11 с быстрее по сравнению с Tesla Model S P100D.Компания Faraday Future удивила публику, установив блок аккумуляторных батарей производства LG Chem общей ёмкостью 130 кВт*ч, что является рекордом на сегодняшний день. Для сравнения, максимум автомобилей Tesla - 100 кВт*ч. Согласно американскому измерительному циклу ЕРА, FF91 на одном заряде способен проехать 608 км, а по европейскому измерительному циклу NEDC - более 700 км. Сама же компания Faraday Future уверяет, что при постоянной скорости 55 км/ч электрокар способен проехать 776 км без подзарядки. Что же касается зарядки, то от бытовой сети с напряжением 240 В FF91 заряжается на 50% за 4,5 часа. Если же использовать зарядные станции постоянного тока мощностью 200 кВт, то полная зарядка осуществляется менее чем за один час.Больше, чем техническими характеристиками, Faraday Future FF91 удивляет набором функций и возможностей. Он оборудован 10 камерами, 13 радарами, 12 ультразвуковыми сенсорами и 360-градусным лазерным радаром (лидаром). Последний, к слову, находится не на крыше, как в других электромобилях, а выезжает из капота. Данный оптический датчик излучает электромагнитные волны инфракрасного диапазона, позволяющие транспортному средству определять расстояние до находящихся впереди объектов/автомобилей, а также их скорость.Обилие камер и сенсоров позволяет Faraday Future FF91 самостоятельно ездить. Например, водитель может выйти возле входа в магазин, а электрокар самостоятельно отправится искать место на парковке, отправив затем владельцу своё местоположение. После этого он точно так же может самостоятельно подъехать к пользователю и открыть для него двери, узнав его по лицу. Стоит отметить, что во всех дверях имеются специальные датчики, что исключает их столкновение с другими автомобилями или объектами.Компания хотела продемонстрировать функцию автопилота прямо на сцене выставки, но электрокар никак не отреагировал на команду. Процедуру пришлось повторить несколько раз, после чего автомобиль всё же сдвинулся с места и припарковался неподалёку. Руководил процессом лично глава компании LeEco, финансирующей проект. Вице-президент Faraday Future Ник Сэмпсон отметил, что сбой произошёл из-за особенностей помещения, где проходила презентация. В реальных условиях всё должно работать без проблем и с первого раза.Стоимость Faraday Future FF91 пока не сообщается, но все желающие уже могут оформить предзаказ, заплатив $5 000. Старт поставок запланирован на следующий год.Источник: 4pda.ru

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