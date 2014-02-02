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Twitter собирается ввести редактуру «твитов»

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Twitter собирается ввести редактуру «твитов»



Глава Twitter Джек Дорси признал необходимость функции редактирования «твитов». Несколько пользователей пожаловались на то, что им не хватает такой опции, и глава компании заявил, что такая функция «определенно нужна».

Дорси также попросил пользователей предложить ему идеи для новых функций и улучшений Twitter. Об этом сообщает «Газета.ру».

Однако изменения могут пойти во вред сервису микроблогов, — говорит Дорси. «Если возможность редактировать пост ограничена кратким промежутком времени после публикации „твита“, это одно. Но для редактирования „твита“ в любое время после публикации потребуется журнализация изменений проекта», — заявил глава одной из популярнейших соцсетей.

Twitter в последнее время все больше расширяет возможности пользователей. Так, в среду, 28 декабря, стало известно, что в соцсети появилась возможность просмотра трансляции панорамных видео через Periscope.

Смотреть панорамные видео в Twitter могут все пользователи, но стриминг пока доступен только для «избранных партнеров» — скорее всего, для знаменитостей и других влиятельных персон.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что пользователи сервиса микроблогов Twitter могут теперь запускать прямые трансляции, не открывая дополнительно приложение Periscope. Найти функцию можно так: надо нажать значок камеры при подготовке сообщения. Тогда в меню рядом с опциями «фотография» и «видео» будет доступна еще одна функция — «прямой эфир».

Все трансляции, запущенные непосредственно из Twitter, будут видны и в приложении Periscope. Отметим, что в ноябре соцсеть Instagram запустила прямые видеотрансляции для всех пользователей в США. Функция Live доступна через Instagram Stories. Посмотреть такое видео в повторе нельзя, поскольку трансляции не сохраняются на серверах соцсети.

Источник: http://ura.ru/news/1052272813
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