Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Chest-game.ru - Верну рефбек 9О%.

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Старый Сегодня, 00:05
#1
Мастер
 
Имя: NWmonitor :)
Пол: Мужской
Адрес: BELARUS
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 06.05.2013
Сообщений: 11,376
Благодарностей: 550
КП: 0.012
Chest-game.ru - Верну рефбек 9О%.
Приветствую, Уважаемые форумчане!

Предлагаю рефбэк 9О% в проекте Chest-game

Условия получения рефбэка:

1. Регистрация по моей рефссылке. (Перед регистрацией необходимо почистить куки (cookies) Вашего браузера, чтобы исключить возможность вашей регистрации у другого пользователя).

2. После регистрации и пополнения счета, необходимо написать по контактам , указанным на мониторинге и сообщить название проекта, ваш логин или id, сумму пополнения и дату регистрации а также номер счета для получения рефбэка . Выплаты производятся на ПС Payeer.

3. Рефбек выплачивается с проектов, находящихся в разделах "Новые" либо "Платят" в течении 48 ч. Причем срок давности вашего депозита не должен быть более 48 ч. на момент обращения.

Все рефссылки находятся на мониторинге, ссылка в подписи.
__________________
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Метки
игры с выводом денег, мониторинг, рефбэк
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