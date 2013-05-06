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Chest-game.ru - Верну рефбек 9О%.
Приветствую, Уважаемые форумчане!
Предлагаю рефбэк 9О% в проекте Chest-game
Условия получения рефбэка:
1. Регистрация по моей рефссылке. (Перед регистрацией необходимо почистить куки (cookies) Вашего браузера, чтобы исключить возможность вашей регистрации у другого пользователя).
2. После регистрации и пополнения счета, необходимо написать по контактам , указанным на мониторинге и сообщить название проекта, ваш логин или id, сумму пополнения и дату регистрации а также номер счета для получения рефбэка . Выплаты производятся на ПС Payeer.
3. Рефбек выплачивается с проектов, находящихся в разделах "Новые" либо "Платят" в течении 48 ч. Причем срок давности вашего депозита не должен быть более 48 ч. на момент обращения.
Все рефссылки находятся на мониторинге, ссылка в подписи.