Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Chest-game.ru - Сундук

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Обсуждение проектов, позиционирующих себя как финансовые игры на основе экономических стратегий (фермы), которые в подавляющем большинстве являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
Важная информация
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Старый Вчера, 23:55
#1
Мастер
 
Имя: NWmonitor :)
Пол: Мужской
Адрес: BELARUS
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 06.05.2013
Сообщений: 11,376
Благодарностей: 550
КП: 0.012
Chest-game.ru - Сундук


Я не администратор проекта , тема создана для ознакомления.

Старт проекта состоялся 18.01.2017.



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◄ О проекте ►




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Последний раз редактировалось NETWEB-monitor; Сегодня в 00:01.
NETWEB-monitor на форуме  
Старый Сегодня, 00:08
#2
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 04.11.2016
Сообщений: 227
Благодарностей: 0
КП: 0.000
Re: Chest-game.ru - Сундук
Вклад в проект:


добавлено через 38 минут
Дата операции: 18 Янв 2017 23:46
ID операции: 290754086
Тип операции: перевод
Статус: выполнен
Сумма получения: 20.07 p
Комментарий: Выплата участнику GameDom с проекта Chest-Game!
__________________
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МОНИТОРИНГ ИГР С ВЫВОДОМ ДЕНЕГ GAMEDOM.ru
Последний раз редактировалось GameDom; Сегодня в 00:46. Причина: Добавлено сообщение
GameDom на форуме  
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Метки
игры с выводом денег, мониторинг, рефбек
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