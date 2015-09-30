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В США отзывают для ремонта электрокары Tesla Model S и суперкары Ferrari*

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В США отзывают для ремонта электрокары Tesla Model S и суперкары Ferrari*


Подушки безопасности Takata во второй раз вызвали проблемы для автопроизводителей. на этот раз McLaren 570S и Audi R8, Tesla Model S. Они отозваны с рынка и после переоборудования исправными системами будут возвращены владельцам.
Когда Tesla начала производство своих электромобилей, то никто из специалистов не мог предположить, что проблемы с ними будут вызваны не из-за силовой установки, а из-за системы безопасности Takata. Из-за этого запланирован отзыв всех Tesla Model S. Кроме них в список дефектных попали McLaren 570S и Audi R8, на которых автолюбители также столкнулись с подобной проблемой. Количество их невелико, однако учитывая большую стоимость каждого экземпляра, такая поломка существенна для компаний.

Это уже второй случай с этим оборудованием, потому неизвестно по какой причине было принято решение снова поставить те же подушки безопасности – первый раз это случилось с Ferrari. Решение о проверке, а затем и ремонте приняла Национальная администрация безопасности дорожного движения Соединенных Штатов. Общее же количество отказов системы составляет около 3 тыс. автомобилей.

Источник: http://oane.ws/2016/12/15/v-ssha-otz...y-ferrari.html
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