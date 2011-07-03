"Налог на Google" добрался до Amazon

Amazon Web Services сделал рассылку письма российским пользователям, с сообщением, что начиная с 1 января следующего года к стоимости покупок будет прибавлять 18% НДС. Подобная надбавка будет только для физических лиц.
Для юридических лиц составлен другой порядок начисления сметы. Юрлицам предлагается подтвердить свой статус отправив реквизиты на почту Amazon, в ином случае надбавка будет такой же, как и для физлиц. Немногим ранее подобное письмо было разослано компанией Google.
Подобное положение возникло из-за новых особенностей налогообложения на территории РФ. В письме, которое Amazon разослало своим клиентам дается ссылка, дабы пользователь мог ознакомиться со сложившейся ситуацией.
Стоит напомнить, что в июне текущего года депутаты Государственной думы приняли закон, известный как "налог на Google". Согласно принятому закону компаний, которые производят торговые операции в сети интернет реализовывая электронный контент на территории России, облагаются налогом.
Amazon на данный момент является одной из самых крупных компаний, которые реализуют товары и услуги в через сети мировой паутины. Amazon была основана в середине 90-х годов и получила свое название в честь самой полноводной в мире реки Амазонки.
Источник: http://oane.ws/2016/12/21/nalog-na-g...do-amazon.html