Nike увеличил свою прибыль на 6% во втором квартале

Всемирно известный американский производитель спорттоваров Nike заявил об увеличении прибыли на 6% во втором квартале финансового 2017 года. Показатель достиг 8.2 миллиардов долларов, о чем свидетельствует актуальная статистика.
В сравнении с аналогичными показателями годом ранее объем чистой прибыли вырос на 7%, составив 842 миллиона долларов. Положительная динамика объясняется высоким спросом на продукцию Nike, который фиксируется во многих регионах мира. Американский бренд уверенно лидирует, не смотря на жесткую конкуренцию со стороны таких марок, как Under Armour, Adidas и других.
Ранее стало известно, что нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду заключил пожизненный договор с Nike на рекламу ее продукции. Когда и если известный спортсмен доживет до 73 лет, его выручка от этого соглашения составит 1 миллиард долларов.
Источник: http://oane.ws/2016/12/21/nike-uveli...-kvartale.html