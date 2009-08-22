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Глава китайского Twitter бросает компанию

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Глава китайского Twitter бросает компанию


Руководитель китайского подразделения Twitter Кэти Чен приняла решение оставить свою должность. Об этом она рассказала в своем аккаунте в микроблоге 3 января.
Кэти Чен заявила, что наступило самое время оставить компанию, поскольку сейчас команда Twitter сотрудничает напрямую с рекламодателями из Поднебесной.

Аналитики констатируют значительный успех компании Twitter в Китае. За несколько последних лет количество рекламодателей удалось увеличить в 4 раза, что позволило пересмотреть кадровую политику и начать сокращение персонала на уровне 9%. В Азиатско-тихоокеанском регионе эта интернет-компания признается одной из самых быстро развивающихся.

В рамках сокращения в ноябре покинул свой пост и руководитель индийского подразделения Twitter Парминдер Синх.

Источник: http://oane.ws/2017/01/03/glava-kita...kompaniyu.html
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