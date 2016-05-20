Tesla Motors переходит на производство батареек

Известная компания Tesla Motors решила начать серийный выпуск литий-ионных батарей на своей производственной площадке Gigafactory (Невада, США). Вместе с брендом Panasonic будут производиться батареи, которые впоследствии будут задействованы в автомобилях Tesla и Model 3 sedan.
Уже к следующему 2018 году разработчики планируют увеличить объем выпускаемой в Gigafactory продукции до 35 гигаватт-часов литий-ионного питания ежегодно. При этом в руководстве компании Tesla Motors заявляют, что это практически соответствует тому, что выпускают все прочие производители «вместе взятые».
Новый завод имеет и большое социальное значение, поскольку его запуск позволит обеспечить рабочими местами 6.5 тысяч человек. И это не считая 20-30 тысяч косвенно задействованного населения из прилегающих районов, отмечают в Tesla Motors.
Осенью минувшего года стало известно, что Tesla Motors и Panasonic достигли соглашения, согласно которому вместе займутся производством компонентов для солнечных батарей. Производственной базой должен будет стать завод SolarCity, расположенный в американском штате Нью-Йорк.
Источник: http://oane.ws/2017/01/05/tesla-moto...-batareek.html