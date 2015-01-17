Apple и Google закрыли россиянам доступ к Linkedln

Соответствующее приложение исключено из списков онлайн-магазинов.
Речь идет о таких ресурсах как Google Play и App Store. Журналистам стали доступны сведения о том, что еще месяц назад в Apple поступило предложение от российских властей исключить из виртуального магазина приложение Linkedln. Однако, несмотря на это сеть все еще будет оставаться доступной.
Аналитики отмечают, что наблюдается тенденция, когда страны начинают влиять на политику корпораций. И вполне вероятно, что интернет-приложения могут стать объектом ограничений личностных свобод.
Напомним, что в ноябре месяце Роскомнадзор запретил использовать Linkedln на территории РФ. По мнению чиновников, существует угроза персональным данным пользователей сети, поскольку основная часть серверов находится за пределами страны.
Остается добавить, что Linkedln является платформой для общения деловых людей. Каждый месяц число пользователей составляет примерно сто миллионов человек.
Источник: http://oane.ws/2017/01/07/apple-i-go...-linkedln.html