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Утвержден дефицитный бюджет Пенсионного Фонда на 2017 год в Украине

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Старый Вчера, 23:22
#1
Любитель
 
Имя: Юрий
Пол: Мужской
Адрес: Украина, Одесская область
Инвестирую в: Ставки на спорт
Регистрация: 11.10.2016
Сообщений: 1,414
Благодарностей: 189
КП: 0.066
Утвержден дефицитный бюджет Пенсионного Фонда на 2017 год в Украине

18 января было проведено заседание Кабмина, на котором правительство все же утвердило бюджет Пенсионного Фонда. Как говорится: «Лучше позже, чем никогда»! Но, «лучше ли»? Вот в этом и кроется основной вопрос. Дефицит этого бюджета еще больше, нежели говорили при принятии бюджета страны на 2017 год. Дыра составляет 140 миллиардов гривен. Это при том, что сам бюджет составляет всего 284 миллиарда гривен. То есть, как мы видим, дефицит составляет половину всего бюджета.
В то же время, Рева уточнил, что дотации с бюджета страны в этом году будут меньше, нежели в прошлом, и составят 141 миллиард гривен.
Да, как мы видим, проблем много. Но пока радует то, что пенсионеры все же начали получать свою пенсию в текущем году.
Таким образом, как мы видим, дыра в ПФ значительная. Ее нужно будет латать как раз таки благодаря государственным вливаниям. Но и сам государственный бюджет дефицитный. Получается своеобразный замкнутый порочный круг.

Статья написана по материалам «канал 24»
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jurgan вне форума  
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Старый Вчера, 23:25
#2
Любитель
 
Имя: Юрий
Пол: Мужской
Адрес: Украина, Одесская область
Инвестирую в: Ставки на спорт
Регистрация: 11.10.2016
Сообщений: 1,414
Благодарностей: 189
КП: 0.066
Автор темы Re: Утвержден дефицитный бюджет Пенсионного Фонда на 2017 год в Украине
Уникальность текста по данным техт.ру = 100%
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Обзор перспективного партизана - Criaton
jurgan вне форума  
Старый Вчера, 23:56
#3
Любитель
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 11.12.2016
Сообщений: 319
Благодарностей: 24
КП: 0.049
Re: Утвержден дефицитный бюджет Пенсионного Фонда на 2017 год в Украине
Надо производство развивать, создавать рабочие места, тогда будут страховые взносы возрастать в пенсионный фонд, на госбюджет страны надежды мало, ведь кроме пенсий имеется много других проблем.
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