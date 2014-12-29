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Китайская компания DJI приобрела контрольный пакет акция бренда Hasselblad

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Китайская компания DJI приобрела контрольный пакет акция бренда Hasselblad


Китайская корпорация DJI, производящая беспилотники и другие технические устройства, выкупила контрольный пакет акций фирмы Hasselblad, которая выпускает фототехнику.
Концерн DJI, собирающий разные типы летающих дронов и другую продукцию, поглотила шведскую компанию Hasselblad, собирающую устройства для проведения фотосъемок, – сообщили в СМИ Китая. Представители из двух фирм пока не подтвердили такую информацию, но известно, что Hasselblad уже много лет работает вместе с DJI, поставляя им продукцию для беспилотных летательных аппаратов, в частности, для гексакоптера M600, на котором установлена аэрокамера A5D. Китайский концерн приобрел 15-процентный миноритарный пакет акций у шведского производителя еще в начале сотрудничества. Таким образом, сотрудники маркетингового отдела Hasselblad решили проблему массовой реализации своего нового беззеркального объектива с сенсором широкоугольного формата X1D., а также студийной высокоскоростной камеры H6D стоимостью в 27 тыс. долларов. Руководство компании смогли вернуть свой бренд на рынки мира, особенно после того, как их вытеснили конкуренты, перешедшие на выпуск цифровых фотообъективов.

Как теперь будут сотрудничать две компании неизвестно, но DJI еще больше хочет привлечь внимание покупателей профессиональных устройств к своей продукции путем установки фото- и видеофиксирующих объективов от известного бренда Hasselblad. Отметим, что с помощью камер этого бренда были сделаны снимки популярной рок-группы The Beatles, портрет Стива Джобса, первые снимки спустившегося модуля на поверхность Луны, сделанные «Аполлоном-11».

Источник: http://oane.ws/2017/01/07/kitayskaya...asselblad.html
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