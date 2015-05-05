Украинские порталы по поиску работы предлагают зарплату меньше минимальной

Перед Новым годом правительство Украины порадовало украинцев, взяв курс на «вдвое лучшую жизнь» и увеличив минималку с 1600 до 3200 грн. Как только нардепы проголосовали за бюджет на 2017 год с новым уровнем зарплаты, эксперты опережая друг друга стали давать собственные оценки ситуации. Кто-то писал, что подобная реформа самоубийственна для экономики и приведет к инфляции, а кто-то, что это приблизит Украину к Европе. Наконец наступил 2017 год, когда должно было произойти «улучшение», но на сайтах по поиску работы, работодатели до сих пор предлагают зарплату ниже, чем минимальная.
Сайт vikka.ua проанализировал кадровые порталы на предмет предложений работы с полной занятостью. Оказывается, что очень часто можно встретить объявления, опубликованные в этом году, с зарплатой меньше минимальной.
Согласно объявлений больше всего недооценивают работников сферы обслуживания: продавцов и официантов.
Попадаются и рабочие специальности, например, на одном из порталов работодатель разместил объявление о поиске слесаря на линию по зерноочистке. Меньше минималки предлагают также в охране.
Как отмечает директор консалтингового агентства «Персонал» Ирина Киркина единственное объяснение объявлениям, содержащим информацию о зарплате меньше 3200 грн. кроется в работе самих ресурсов, которые публикуют вакансии. Работодатели, по ее мнению, уже четко ориентированы на минимальную зарплату в 3200 гривен.
А вот интернет ресурсы отображают не всегда корректную информацию. Некоторые сайты специально поднимают старые объявления, чтобы увеличить просмотры, а некоторые их не чистят.
Вместе с тем эксперт говорит о том, что реформа повлияла на деятельность компаний: часть была вынуждена отказаться от своих планов по развитию, другие уже начали сокращать штат. Тенденции на ринке труда будут понятны после того как будет выплачена первая в этом году зарплата. Но очевидно, что реформа повлечет за собой подорожание товаров и услуг, считает эксперт.
Специально для форума mmgp
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