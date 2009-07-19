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Кредитная карточка Amazon с возвратом 5% грозит убытками компании Costco

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Старый Сегодня, 23:14
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Кредитная карточка Amazon с возвратом 5% грозит убытками компании Costco



Amazon планирует выпустить кредитную карточку с улучшенной системой поощрения, предлагая 5%-й кэшбек. По мнению экспертов, это может пошатнуть позиции главного конкурента компании – Costco – располагающего примерно такой же долей на рынке услуг.
Объявление гиганта электронной коммерции о выпуске кредитной карты платежной системы Visa с возвратом 5% от средств, потраченных на портале Amazon.com, состоялось еще в среду, 11 января. При этом есть и другие показатели, которые, по мнению экспертов, делают карточку Costco Visa Anywhere не менее, а то и более выгодной. Тем не менее ход Amazon расценивается, как довольно успешный в рекламном плане.

На сегодняшний день Costco в рамках поощрительной программы возвращает только 2% на покупки, но гарантирует сокращение расхода на приобретение бензина (4%), расчеты в ресторанах и покупку проездных (3%), а также прочие расходы (1%). В свою очередь предложенная карточка Visa от Amazon (JPMorgan Chase) хоть и обещает кэшбек в 5% при оформлении заказа на Amazon.com, но гарантирует только 2% при расчете за бензин, рестораны и аптеки, а также 1% за другие приобретения.

Источник: http://oane.ws/2017/01/14/kreditnaya...ii-costco.html
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