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"Детский мир" объявил о готовности к IPO

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"Детский мир" объявил о готовности к IPO



Крупный российский ритейлер детских товаров "Детский мир" объявил о готовности к первичному размещению своих ранее выпущенных акций на бирже в Москве. Дополнительная эмиссия ценных бумаг не потребуется, акции будут реализовывать текущие владельцы предприятия.
Федеральная сеть магазинов "Детский мир" собирается провести первичное распределение акций на торги Московской биржи. При этом дополнительная эмиссия ценных бумаг произведена не будет, поскольку собственники корпорации будут выкладывать имеющиеся в наличии акции, пишет портал РБК, ссылаясь на заявление "Детского мира". АФК "Система", владеющая контрольным пакетом, намерена сохранить свое господство внутри компании.

На российском рынке "Детский мир" занимает долю в 3 раза большую, чем у ближайшего конкурента. По итогам 2015 года корпорация занимала 32% рынка детских товаров, публикует данные Ipsos Comcon. Всего несколько лет необходимо "Детскому миру", чтобы удвоить свои показатели, считают эксперты. Провести публичное предложение ценных бумаг компания планировала еще в 2014 году, хотя впоследствии, испугавшись возможных санкций, "Детский мир" решил повременить с данными маневрами.

Источник: http://oane.ws/2017/01/16/detskiy-mi...sti-k-ipo.html
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