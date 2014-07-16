bossweb Интересующийся

Пол: Мужской Инвестирую в: Другое Регистрация: 17.01.2017 Сообщений: 220 Благодарностей: 4 КП: 0.000

Эксперты составили Топ-5 вымирающих цифровых трендов



Эксперты провели исследование, определив пять трендов в Сети, которые не переживут 2017 год. Составленный перечень в большинстве своем состоит из представителей рекламы, которая с течением времени и развитием технологий трансформируется для поиска новых путей продвижения товаров и услуг.

Первым на пути к забвению эксперты назвали Twitter, хотя и с той оговоркой, что у компании не все потеряно и руководству следует обновить сервис. Если же тенденция к падению сохраниться, а именно в этом положении и пребывает Twitter, то его может постигнуть участь MySpace. В то время, как Facebook и Snapchat демонстрируют стабильный рост, у сервиса микроблогов, которым на сегодняшний пользуются около 27,3% пользователей, наблюдается снижение в сравнении с показателями прошлого года. Последней надеждой Twitter может стать новатор Джек Дорси. Хотя на боевом духе команды может сказаться запланированная на 2017 года волна сокращений.



А вот у чего нет такой спасательной соломинки, как Джек Дорси, так это у больших рекламных баннеров, в свое время вызывавшими бурю негодования. Тенденция к их использованию исчезает, так как все больше внимания уделяется именно пользователям, для которых следует создавать условия, чтобы они не только раз зашли на портал, но и неоднократно к нему возвращались. Маркетологи успели определить, что собственная реклама несет, как минимум, на 53% больше пользы, чем большие баннеры.



Еще одним из представителей вымирающего вида среди цифровых трендов эксперты называют стоковые изображения. Последние тенденции указывают на заметное сокращение использования услуг стоковых бирж. На сегодняшний день в компаниях создают собственные фото и видео, так как в таком случае они имеют подлинную идентичность и помогают увеличить производительность контента.



Помимо прочего, в Сети пропадает необходимость в поддельных отзывах, так как стало значительно проще ознакомиться с обзором продукта перед покупкой для определения его плюсов и минусов. Так, по последним подсчетам, поступает около 70% американцев, о чем свидетельствуют результаты исследования компании Mintel еще в 2015 году. По словам 88% респондентов, подлинным отзывом они могут назвать продемонстрированный обзор, чем комментарий. Кроме того, такая подделка не может привести ни к чему хорошему, кроме штрафов и прочих наказаний. С 2015 года Amazon начала войну против фальсификаторов, подавая в суд на компании с поддельными отзывами.



Завершить Топ-5 вымирающих цифровых трендов смело могут всплывающие окна рекламного характера. Началом конца можно назвать объявление Google от августа 2016 года о накладывании штрафов на сайты со всплывающей рекламой или межстраничные переходы. Хотя официальных исследований на определение назойливости такого рода рекламы не проводилось. Так или иначе, знанием основных цифровых трендов, а также тех, которые постепенно уходят, могут помочь сэкономить средства при продвижении своего продукта или ресурса в Сети.



Источник: Эксперты провели исследование, определив пять трендов в Сети, которые не переживут 2017 год. Составленный перечень в большинстве своем состоит из представителей рекламы, которая с течением времени и развитием технологий трансформируется для поиска новых путей продвижения товаров и услуг.Первым на пути к забвению эксперты назвали Twitter, хотя и с той оговоркой, что у компании не все потеряно и руководству следует обновить сервис. Если же тенденция к падению сохраниться, а именно в этом положении и пребывает Twitter, то его может постигнуть участь MySpace. В то время, как Facebook и Snapchat демонстрируют стабильный рост, у сервиса микроблогов, которым на сегодняшний пользуются около 27,3% пользователей, наблюдается снижение в сравнении с показателями прошлого года. Последней надеждой Twitter может стать новатор Джек Дорси. Хотя на боевом духе команды может сказаться запланированная на 2017 года волна сокращений.А вот у чего нет такой спасательной соломинки, как Джек Дорси, так это у больших рекламных баннеров, в свое время вызывавшими бурю негодования. Тенденция к их использованию исчезает, так как все больше внимания уделяется именно пользователям, для которых следует создавать условия, чтобы они не только раз зашли на портал, но и неоднократно к нему возвращались. Маркетологи успели определить, что собственная реклама несет, как минимум, на 53% больше пользы, чем большие баннеры.Еще одним из представителей вымирающего вида среди цифровых трендов эксперты называют стоковые изображения. Последние тенденции указывают на заметное сокращение использования услуг стоковых бирж. На сегодняшний день в компаниях создают собственные фото и видео, так как в таком случае они имеют подлинную идентичность и помогают увеличить производительность контента.Помимо прочего, в Сети пропадает необходимость в поддельных отзывах, так как стало значительно проще ознакомиться с обзором продукта перед покупкой для определения его плюсов и минусов. Так, по последним подсчетам, поступает около 70% американцев, о чем свидетельствуют результаты исследования компании Mintel еще в 2015 году. По словам 88% респондентов, подлинным отзывом они могут назвать продемонстрированный обзор, чем комментарий. Кроме того, такая подделка не может привести ни к чему хорошему, кроме штрафов и прочих наказаний. С 2015 года Amazon начала войну против фальсификаторов, подавая в суд на компании с поддельными отзывами.Завершить Топ-5 вымирающих цифровых трендов смело могут всплывающие окна рекламного характера. Началом конца можно назвать объявление Google от августа 2016 года о накладывании штрафов на сайты со всплывающей рекламой или межстраничные переходы. Хотя официальных исследований на определение назойливости такого рода рекламы не проводилось. Так или иначе, знанием основных цифровых трендов, а также тех, которые постепенно уходят, могут помочь сэкономить средства при продвижении своего продукта или ресурса в Сети.Источник: http://oane.ws/2017/01/14/eksperty-s...h-trendov.html

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