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Dell купила EMC за рекордные для IT-рынка $67 миллиардов

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Dell купила EMC за рекордные для IT-рынка $67 миллиардов


Компания Dell закрыла крупнейшую в истории IT-индустрии сделку, купив EMC за 67 миллиардов долларов. В результате слияния будет образована объединенная, самая крупная частная (то есть не торгующаяся на бирже) IT-компания — Dell Technologies.

Общий штат новой корпорации со штаб-квартирой в Хопкинтоне (штат Массачусетс, США) составит свыше 140 тысяч человек. Сделка приведет к появлению нового игрока на высокотехнологичном рынке с годовым оборотом в $74 миллиадов, обладающим обширным портфелем IT-решений (включая гибридное облако, программно-определяемый ЦОД, конвергентную инфраструктуру, PAAS (платформу как услугу), аналитику данных и т.д.)


На завершение сделки, о которой было объявлено 12 октября прошлого года, ушло 11 месяцев. Чтобы профинансировать покупку, Dell и партнерская инвестфирма Silver Lake привлекли свыше $40 миллиардов банковских кредитов. Компания Майкла Делла, являющаяся частной, вместе с EMC приобрела все принадлежащие ей "дочки", включая разработчиков софта RSA Security и Pivotal Software, специализирующуюся на "облаках" Virtustream, а также поставщика решений для виртуализации VMware, который останется частной компанией.

Dell – один из крупнейших производителей компьютеров и серверов, а EMC – систем хранения данных. Ожидается, что объединенная компания сумеет продать клиентам EMC гораздо больше продуктов, а также многократно увеличить международные продажи. Возглавит Dell Technologies основатель и гендиректор Dell Майкл Делл.

Источник: http://hitech.vesti.ru/news/view/id/10058
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