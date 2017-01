bossweb Интересующийся

Bloomberg: состояние богатейших людей мира увеличилось в 2016 году на $237 млрд



Самые состоятельные люди планеты за 2016 год разбогатели на $237 млрд. По данным Bloomberg, их суммарное состояние увеличилось до $4,4 трлн. Директор по инвестициям отдела по обслуживанию самых состоятельных клиентов в UBS Wealth Management Саймон Смайлс рассказал, что большинство бизнесменов выиграло от волатильности. По его словам, 2016 год стал захватывающим для рисковых активов.



Аналитики отмечают, что в начале года из-за негативной макроэкономической статистики из Китая доходы богачей стремительно сокращались. В феврале их совокупный капитал начал расти, затем росту помешали итоги референдума о выходе Великобритании из Евросоюза, а в ноябре — победа Дональда Трампа на выборах в США. Однако к закрытию торгов 27 декабря состояние богачей оказалось на 5,7% больше, чем в начале года.



В первой пятерке лидеров рейтинга — четверо американцев. Первое место по приросту состояния занял глава инвесткомпании Berkshire Hathaway Inc. Уоррен Баффет. После неожиданной победы Дональда Трампа стоимость Berkshire Hathaway Inc. увеличилась, и господин Баффет прибавил к своему состоянию $11,8 млрд. В числе лидеров также Билл Гейтс, чье состояние увеличилось на $91,5 млрд. Кроме того, в пятерку вошел француз Бернар Арно, который возглавляет Louis Vuitton Moët Hennessy. Его доходы выросли до $38,9 млрд.



Ранее «Ъ» сообщал, что по подсчетам агентства Bloomberg, совокупное состояние богатейших людей мира уменьшилось на $41 млрд из-за падения мировых рынков на фоне победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. Больше всех обеднел мексиканский бизнесмен Карлос Слим Элу, который находится на пятой строчке списка самых богатых людей мира, его состояние сократилось на $5,1 млрд.



