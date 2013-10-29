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Центральный Банк Китая считает Биткоин несинхронным с регулированием

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Старый Сегодня, 22:38
#1
Премиум
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 29.10.2013
Сообщений: 2,581
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Центральный Банк Китая считает Биткоин несинхронным с регулированием
Отдел управления бизнесом Народного Банка Китая (НБК) опубликовал результаты ранее объявленной инспекции внутренних трейдинговых платформ Биткоина.

В докладе говорится, что центральный банк обнаружил несоблюдение правил крупными биржами Биткоина, такими как BTCC, Huobi и OKCoin, которые якобы были причинами аномальных колебаний цены криптовалюты.

В частности в докладе делается вывод, что компании осуществляют маржинальную торговлю, хотя подробности о каком-либо наказании на этот счет не сообщаются.

Отчеты новостных ресурсов Китая Hexun и Jiefang Daily утверждают, что платформы также действуют вне правил борьбы с отмыванием денег, что является проблемой для НБК.

Далее в отчете предупреждают инвесторов о рисках спада покупки биткоинов, продуктов, которые рассматриваются китайским законом как «виртуальные товары».

В заявлении члены китайского сообщества биткоина (неудивительно) стремились преуменьшить полученные данные.

Эрик Чжао, инженер академии наук Китая, к примеру, заявил CoinDesk о том, что подобный результат «был ожидаем», даже не смотря на то, что отчеты не дают полной картины обнаруженной ситуации, с чем Эрик и согласился.

Основатель майнинговой фирмы в Китае Эрик Му, прокомментировал эту ситуацию точно также, высмеяв отчет за его «абсолютно не новые» данные.

Новости о том, что биржи не являются надежными сервисами, поступили спустя две недели после новостей о том, что НБК провели встречи с представителями бирж. Это развитие ускорило и так быстрый рост цены биткоина в начале 2017 года.

На момент выхода статьи только ВТСС официально ответили на обвинения через свой профиль Weibo.

«ВТСС продолжит активно сотрудничать с центральным банком и его подразделениями и исправит свои ошибки. На данный момент сервис работает в штатном режиме», заявила биржа.

СЕО Бобби Ли не согласился ни опровергнуть, ни подтвердить какое-либо заявление отчета, но сказал CoinDesk о своем нетерпеливом ожидании результатов доклада, чтобы определить как рынок может развиваться в соответствии с правилами правительства.

Он также добавил:

«Мы открыты любым идеям и модификациям».

На момент печати Биткоин упал на 5% за торговый день.

Перевод специально для форума MMGP.ru

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Alex077 на форуме  
Старый Сегодня, 23:04
#2
Специалист
 
Имя: Антон
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 22.05.2016
Сообщений: 751
Благодарностей: 128
КП: 0.162
Re: Центральный Банк Китая считает Биткоин несинхронным с регулированием
Ну хорошо, они сделали «заявление» а дальше что? Или мы прославились и не волнует?
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antow на форуме  
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