Центральный Банк Китая считает Биткоин несинхронным с регулированием

Отдел управления бизнесом Народного Банка Китая (НБК) опубликовал результаты ранее объявленной инспекции внутренних трейдинговых платформ Биткоина.
В докладе говорится, что центральный банк обнаружил несоблюдение правил крупными биржами Биткоина, такими как BTCC, Huobi и OKCoin, которые якобы были причинами аномальных колебаний цены криптовалюты.
В частности в докладе делается вывод, что компании осуществляют маржинальную торговлю, хотя подробности о каком-либо наказании на этот счет не сообщаются.
Отчеты новостных ресурсов Китая Hexun и Jiefang Daily утверждают, что платформы также действуют вне правил борьбы с отмыванием денег, что является проблемой для НБК.
Далее в отчете предупреждают инвесторов о рисках спада покупки биткоинов, продуктов, которые рассматриваются китайским законом как «виртуальные товары».
В заявлении члены китайского сообщества биткоина (неудивительно) стремились преуменьшить полученные данные.
Эрик Чжао, инженер академии наук Китая, к примеру, заявил CoinDesk о том, что подобный результат «был ожидаем», даже не смотря на то, что отчеты не дают полной картины обнаруженной ситуации, с чем Эрик и согласился.
Основатель майнинговой фирмы в Китае Эрик Му, прокомментировал эту ситуацию точно также, высмеяв отчет за его «абсолютно не новые» данные.
Новости о том, что биржи не являются надежными сервисами, поступили спустя две недели после новостей о том, что НБК провели встречи с представителями бирж. Это развитие ускорило и так быстрый рост цены биткоина в начале 2017 года.
На момент выхода статьи только ВТСС официально ответили на обвинения через свой профиль Weibo.
«ВТСС продолжит активно сотрудничать с центральным банком и его подразделениями и исправит свои ошибки. На данный момент сервис работает в штатном режиме», заявила биржа.
СЕО Бобби Ли не согласился ни опровергнуть, ни подтвердить какое-либо заявление отчета, но сказал CoinDesk о своем нетерпеливом ожидании результатов доклада, чтобы определить как рынок может развиваться в соответствии с правилами правительства.
Он также добавил:
«Мы открыты любым идеям и модификациям».
На момент печати Биткоин упал на 5% за торговый день.
Перевод специально для форума MMGP.ru
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