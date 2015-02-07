8 богачей мира владеют половиной богатств всей планеты

К такому выводу пришли исследователи международной организации по борьбе с бедностью Oxfam. Кроме того, по мнению специалистов, уже через четверть века на Земле появится первый триллионер. Пропасть между богатыми и бедными стала еще шире. Если в 2010-ом половиной состояния земли владели 43 богатейших людей планеты, то в прошлом году 50 процентов мирового богатства оказалось в распоряжении всего восьми человек. Макс Лоусон Сотрудник организации Oxfam: - Это колоссальный разрыв, который указывает на необходимость кардинальных изменений существующей системы. У большинства работающих в мире годовой доход с 2009 года не меняется, а у супербогачей он растет в среднем на 11 процентов ежегодно. Да, миллиардеры отдают солидные суммы на благотворительность и обещают увеличить свои пожертвования. Это хорошо, но этого недостаточно. В «Великолепной восьмерке» в основном граждане США. Среди них только два представителя других стран - Испании и Мексики. Возглавляет список самых обеспеченных людей планеты - основатель Microsoft Билл Гейтс. В тройке лидеров также основатель сети магазинов «Зара» испанец Амансио Ортега и крупный американский акционер Уоррен Баффет. Мэтью Спенсер, сотрудник организации Oxfam: - В мире существует деформированная экономическая система. Это означает, что выгоду получает 1% населения. Она разработана так, чтобы приносить пользу одному проценту, а не 99-ти. Поэтому и получается, что несколько миллиардеров владеют такими же средствами, как половина человечества. Люди меньше чувствуют себя причастными к успеху нации и общества и всё более недовольны своим положением. В организации считают, что миллиардеры должны честно платить налоги, не выводя свои деньги в офшоры. От неуплаты налогов развивающиеся страны ежегодно теряют порядка 100 миллиардов долларов. На фоне неравномерного распределения благ, первый триллионер появится на Земле в ближайшие 25 лет. А чтобы потратить такое состояние, нужно ежедневно в течение 27 столетий и еще 38 лет расходовать по одному миллиону.
Источник: http://24.kz/ru/news/in-the-world/it...v-vsej-planety