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Казахстанскиекие Билл и Мелинда

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Старый Сегодня, 22:31
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 17.01.2017
Сообщений: 220
Благодарностей: 4
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Казахстанскиекие Билл и Мелинда
Инвестор и меценат Кенес Ракишев и его жена Асель Тасмагамбетова являются примером подражания для казахстанских бизнесменов.




Во всем мире к меценатам приковано пристальное внимание общественности. Особенно, если меценатами выступает семейная пара. Людям всегда интересно знать, каким образом удается заработать такие деньги, а самое главное, какие причины побуждают успешных людей тратить заработанные деньги на благие цели. Ведь далеко не все бизнесмены соглашаются принимать участие в реализации социально важных проектов.

Самая известная семья–меценатов в мире является чета Билла и Мелинды Гейтс, основателями одноименного благотворительного фонда, который ежегодно тратить десятки миллионов долларов на социальные проекты. Поэтому не случайно деятельность многих семей-меценатов сравнивают с Биллом и Мелиндой. Справедливости ради отметим, что во многих странах мира у Билла и Мелинды есть свои последователи. К примеру, в Казахстане такой семейной парой является известный бизнесмен и инвестор Кенес Ракишев и его жена Асель Тасмагамбетова.

Меценаты являются весьма успешными бизнесменами. Кенес Ракишев венчурный инвестор, возглавляет многоотраслевой промышленный холдинг CAT&Company, который объединяет более 30 крупных компаний металлургии, строительства, машиностроения, добычи и переработки полезных ископаемых, а также компанию NetElement, специализирующуюся на мобильных платежах и транзакционных сервисах. Также бизнесмен является основателем международного венчурного фонда Genesis Angels. В свою очередь Асель Тасмагамбетова владеет сетью био-бутиков Telli Kazakhstan и компанией "Центрально-Азиатский институт экологических исследований". Бизнес-вумен также является учредителем компании "Veless", которая контролирует предприятия нефтепереработки и цветной металлургии.

Параллельно супруги выступают основателями частного благотворительного фонда "Саби", который развивает программы поддержки одаренных детей и людей с ограниченными возможностями. Фонд реализует проект "Подари детям жизнь", в рамках которого производится сбор средств на детские операции. За период работы проекта удалось собрать $10 млн. и провести порядка 2 тысяч дорогостоящих сложных операций. Также Кенес и Асель активно участвуют в реализации различных социальных программ и инфраструктурных проектов. В частности выделяют средства на строительство спортивных площадок, ремонт детских садов и школ, обустройство парков и скверов.


Источник: http://finance.obozrevatel.com/analy...-i-melinda.htm
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bossweb на форуме  
Старый Сегодня, 22:40
#2
 
Пол: Женский
Регистрация: 18.01.2017
Сообщений: 5
Благодарностей: 0
КП: 0.000
Re: Казахстанскиекие Билл и Мелинда
уауцаыаыв!!!
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юбот1212 на форуме  
Старый Сегодня, 22:45
#3
Любитель
 
Имя: Роман
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 22.05.2016
Сообщений: 725
Благодарностей: 99
КП: 0.134
Re: Казахстанскиекие Билл и Мелинда
Ну молодцы они , делают вид что им не безразлична жизнь окружающих.
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kuz9 на форуме  
Старый Сегодня, 22:50
#4
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 17.01.2017
Сообщений: 220
Благодарностей: 4
КП: 0.000
Автор темы Re: Казахстанскиекие Билл и Мелинда
Цитата:
Сообщение от kuz9 Посмотреть сообщение
Ну молодцы они , делают вид что им не безразлична жизнь окружающих.
Согласен ! Думаю что ихняя цель оставить след в истории !
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bossweb на форуме  
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