Казахстанскиекие Билл и Мелинда

Инвестор и меценат Кенес Ракишев и его жена Асель Тасмагамбетова являются примером подражания для казахстанских бизнесменов.
Во всем мире к меценатам приковано пристальное внимание общественности. Особенно, если меценатами выступает семейная пара. Людям всегда интересно знать, каким образом удается заработать такие деньги, а самое главное, какие причины побуждают успешных людей тратить заработанные деньги на благие цели. Ведь далеко не все бизнесмены соглашаются принимать участие в реализации социально важных проектов.
Самая известная семья–меценатов в мире является чета Билла и Мелинды Гейтс, основателями одноименного благотворительного фонда, который ежегодно тратить десятки миллионов долларов на социальные проекты. Поэтому не случайно деятельность многих семей-меценатов сравнивают с Биллом и Мелиндой. Справедливости ради отметим, что во многих странах мира у Билла и Мелинды есть свои последователи. К примеру, в Казахстане такой семейной парой является известный бизнесмен и инвестор Кенес Ракишев и его жена Асель Тасмагамбетова.
Меценаты являются весьма успешными бизнесменами. Кенес Ракишев венчурный инвестор, возглавляет многоотраслевой промышленный холдинг CAT&Company, который объединяет более 30 крупных компаний металлургии, строительства, машиностроения, добычи и переработки полезных ископаемых, а также компанию NetElement, специализирующуюся на мобильных платежах и транзакционных сервисах. Также бизнесмен является основателем международного венчурного фонда Genesis Angels. В свою очередь Асель Тасмагамбетова владеет сетью био-бутиков Telli Kazakhstan и компанией "Центрально-Азиатский институт экологических исследований". Бизнес-вумен также является учредителем компании "Veless", которая контролирует предприятия нефтепереработки и цветной металлургии.
Параллельно супруги выступают основателями частного благотворительного фонда "Саби", который развивает программы поддержки одаренных детей и людей с ограниченными возможностями. Фонд реализует проект "Подари детям жизнь", в рамках которого производится сбор средств на детские операции. За период работы проекта удалось собрать $10 млн. и провести порядка 2 тысяч дорогостоящих сложных операций. Также Кенес и Асель активно участвуют в реализации различных социальных программ и инфраструктурных проектов. В частности выделяют средства на строительство спортивных площадок, ремонт детских садов и школ, обустройство парков и скверов.
Источник: http://finance.obozrevatel.com/analy...-i-melinda.htm