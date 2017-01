bossweb Интересующийся

10 самых эффективных CEО в мире Директоры компаний получают огромные зарплаты, но стоят ли они таких денег? Зарплата Тима Кука кажется огромной, однако его работа окупает такие расходы, если посмотреть экономические показатели за последние три года.







Однако другие директоры получают значительно больше, и при этом результаты их компаний оставляют желать лучшего.



Агентство Bloomberg сравнило оплату труда и результаты работы 100 исполнительных директоров крупнейших компаний в мире и составили по результатам рейтинг тех директоров, у которых соотношение цена-качество лучшее.



Ниже представлен список директоров компаний, которые показывают лучшие результаты при наименьших затратах.



1. Коста Картсотис

Компания: Fossil Group



Страна: США



Зарплата: он не получает зарплату, однако является владельцем акций компании более чем на $200 млн



Средняя прибыль компании за последние три года: $147 млн



Экономическая эффективность: 100%



Коста Картсотис не получает за свою работа заработную плату.



Он владеет 11% компании, но не получил ни дополнительных акций, ни опционов на акции в прошлом году.



"Господин Картсотис является одним из первых инвесторов в нашей компании, и он выразил убеждение, что его первичная компенсация - это продолжение стимулирования роста цены акций", - пояснили в компании.



2. Роберт Пера

Компания: Ubiquiti Networks



Страна: США



Зарплата: он владеет почти 70% акций компании



Средняя прибыль компании за последние три года: $129 млн



Экономическая эффективность: 100%



Ubiquiti Networks – достаточно молодая и креативная компания из Америки, специализирующаяся на разработках и производстве оборудования для компьютерных сетей.



Предприятие было основано в 2005 г., а уже в октябре 2011 г. акции Ubiquiti Networks были представлены на фондовой бирже.



Благодаря совершенно новому, инновационному в этой области технологий подходу к решению поставленных задач специалистам компании удалось полностью перевернуть существующее представление о беспроводных сетях.



Основатель бренда – 33-летний Роберт Пера, самый молодой миллиардер в мире среди тех, кто заработал свой капитал в компаниях, занимаясь развитием технологий, либо получил полагающееся ему семейное наследство.



Первую десятку миллиардеров моложе 35 лет возглавляют четыре человека, связанных с Facebook, пятеро владеют собственным капиталом, а завершает эту плеяду счастливцев основатель компании Ubiquiti Networks Роберт Пера.



3. Ларри Пейдж

Компания: Alphabet



Страна: США



Зарплата: $1



Средняя прибыль компании за последние три года: $3 083 млн



Экономическая эффективность: 99,99%



10 августа 2015 г. глава Google Ларри Пейдж объявил о крупнейших структурных изменениях в истории корпорации: он вместе с Сергеем Брином основал компанию Alphabet, которая поглотила Google.



В новой компании Ларри Пейдж занял должность гендиректора, а Сергей Брин — президента.



В Alphabet вошли несколько уже существующих компаний Google, в том числе сама корпорация и принадлежащая ей лаборатория Google[x].



В нее входят экспериментальные проекты вроде Wing, где разрабатывают дроны для автоматической доставки товаров.



Как пояснил Пейдж в своем обращении, Google никогда не была традиционной компанией и часто занималась развитием технологий в областях, выглядящих странно по сравнению с центральным бизнесом — поиском.



Новая структура позволит Alphabet заниматься более рискованными продуктами без ущерба для основной деятельности, считает Пейдж.



4. Ю Ли

Компания: China Mobile



Страна: Китай



Зарплата: $91 497



Средняя прибыль компании за последние три года: $5 183 млн



Экономическая эффективность: 99,82%



Зарплата директора была снижена в результате введения мер экономии со стороны правительства Китая в отношении крупнейших государственных компаний.



China Mobile - это вторая телекоммуникационная компания в Мире по капитализации и первая - по количеству абонентов.



Штаб-квартира компании расположена в Гонконге. China Mobile является крупнейшей компанией, зарегистрированной в Гонконге.



Это также наиболее крупная по рыночной капитализации компания, котирующаяся на Гонконгской фондовой бирже, превосходя HSBC.



5. Чет Камат

Компания: Oracle Financial Services Software



Страна: Индия



Зарплата: $1 276



Средняя прибыль компании за последние три года: $55 млн



Экономическая эффективность: 99,76%



Зарплата исполнительного директора в Индии выросла более чем на 50% за последние два года, однако она по-прежнему меньше чем пятая доля американской зарплаты.



Oracle Financial Services Software Limited – одна из дочерних компаний Oracle Corporation.



Компаний предлагает решения в области IT банковскому сектору.



Согласно данным компании у нее свыше 900 клиентов в более чем 145 странах мира.



6. Уоррен Баффетт

Компания: Berkshire Hathaway



Страна: США



Зарплата: $470 244



Средняя прибыль компании за последние три года: $18 844 млн



Экономическая эффективность: 99,75%



Зарплата Баффетта не меняется уже более 25 лет. Уоррен Баффетт — американский предприниматель, крупнейший в мире и один из наиболее известных инвесторов, состояние которого превышает $70 млрд.



Уоррен Баффетт является одним из самых богатых людей в мире и вторым по размеру состояния жителем США. Известен под прозвищами "Провидец", "Волшебник из Омахи", "Оракул из Омахи". Крупнейший благотворитель в истории человечества.



Баффетт непритязателен в жизни, избегает предметов роскоши, за исключением только частных реактивных самолетов, которые являются его слабостью.



К примеру, питается он в сети быстрого питания, которая нравится ему настолько, что он ее купил.



Живет Баффетт в старом районе в центре Омахи в двухэтажном доме с пятью спальнями, купленном им еще в 1957 г.



7. Прашант Мехта

Компания: Rajesh Exports



Страна: Индия



Зарплата: $1 789



Средняя прибыль компании за последние три года: $49 млн



Экономическая эффективность: 99,63%



Rajesh Exports - крупнейший в мире производитель ювелирных изделий из золота.



Rajesh Exports владеет заводом по производству ювелирных изделий в Бангалоре, расположенным на территории 4,8 гектара, который может перерабатывать до 200 тонн золота в ювелирные украшения ежегодно.



Спрос на индийские ювелирные изделия на зарубежных рынках стремительно растет, поэтому компания сочетает качество индийских украшений с высоким мастерством для торговли на мировых рынках.



8. Джей Адэр

Компания: Copart



Страна: США



Зарплата: $18 001



Средняя прибыль компании за последние три года: $111 млн



Экономическая эффективность: 98,47%



Copart был основан в 1982 г. и имеет обширный спектр услуг для страховых компаний по обслуживанию и продаже "списанных" автомобилей, лодок, трейлеров, мотоциклов и строительной техники автодилерам США.



Адэр начал работать в Copart в возрасте 19 лет, когда компания была небольшой фирмой в Калифорнии.



9. Сучада Итиджарукул

Компания: Siam Makro



Страна: Таиланд



Зарплата: $33 333



Средняя прибыль компании за последние три года: $83 млн



Экономическая эффективность: 95,98%



Siam Makro – это ведущий оператор торговли Cash & Carry в Таиланде.



Сучада Итиджарукул возглавляет компанию с 2010 г. Кроме того, она является председателем совета директоров в Siam Makro Public Company Limited.



10. Прасан Малеенонт

Компания: BEC World



Страна: Таиланд



Зарплата: $40 643



Средняя прибыль компании за последние три года: $94 млн



Экономическая эффективность: 95,69%





