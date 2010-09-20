Google закрывает проект разработки дронов для раздачи интернета

Холдинг Alphabet, в который входит Google, закрывает экспериментальный проект по разработке работающих на солнечной энергии дронов для раздачи интернета по всему миру Titan. Об этом пишет 9to5Google.
Проект Titan работал в подразделении X, которое занимается экспериментальными разработками. Тестирование дронов началось в 2015 году, после чего один из них разбился в Аризоне из-за проблем со сборкой. Позже стало известно, что остальные дроны были тоже неверно собраны, поэтому не могли полноценно раздавать 5G, проводить съёмки местности и изучать ущерб катастроф.
Все 50 инженеров проекта Titan будут переведены в другие компании холдинга. Теперь Alphabet сосредоточится на компании Loon, которая разрабатывает воздушные шары и аэростаты для раздачи интернета.
В начале декабря Alphabet закрыл ставший культовым проект по разработке собственных беспилотных автомобилей Google Car. Прекращение развития отдела беспилотных автомобилей было принято по решению главы Alphabet Ларри Пейджа и финансового директора Рута Пората. Сооснователь Google Сергей Брин, в свою очередь, защищает проект, как и департамент экспериментальных разработок Google X.
Источник: http://secretmag.ru/news/2017/01/12/...chi-interneta/