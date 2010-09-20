Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Моисей водил бесплатно, а мы платим, хотя тоже планируем работать 40 лет!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 398,504 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Google закрывает проект разработки дронов для раздачи интернета

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 23:17
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 21:55
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 17.01.2017
Сообщений: 221
Благодарностей: 4
КП: 0.000
Google закрывает проект разработки дронов для раздачи интернета
Холдинг Alphabet, в который входит Google, закрывает экспериментальный проект по разработке работающих на солнечной энергии дронов для раздачи интернета по всему миру Titan. Об этом пишет 9to5Google.



Проект Titan работал в подразделении X, которое занимается экспериментальными разработками. Тестирование дронов началось в 2015 году, после чего один из них разбился в Аризоне из-за проблем со сборкой. Позже стало известно, что остальные дроны были тоже неверно собраны, поэтому не могли полноценно раздавать 5G, проводить съёмки местности и изучать ущерб катастроф.

Все 50 инженеров проекта Titan будут переведены в другие компании холдинга. Теперь Alphabet сосредоточится на компании Loon, которая разрабатывает воздушные шары и аэростаты для раздачи интернета.


В начале декабря Alphabet закрыл ставший культовым проект по разработке собственных беспилотных автомобилей Google Car. Прекращение развития отдела беспилотных автомобилей было принято по решению главы Alphabet Ларри Пейджа и финансового директора Рута Пората. Сооснователь Google Сергей Брин, в свою очередь, защищает проект, как и департамент экспериментальных разработок Google X.


Источник: http://secretmag.ru/news/2017/01/12/...chi-interneta/
__________________
На правах рекламы: Теряешь деньги в хайпах? Инвестируй в реальные проекты!
bossweb на форуме  
Старый Сегодня, 22:22
#2
Специалист
 
Имя: Алексей
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 22.05.2016
Сообщений: 726
Благодарностей: 127
КП: 0.190
Re: Google закрывает проект разработки дронов для раздачи интернета
Данная тема уже была на форуме.
__________________
На правах рекламы: Теряешь деньги в хайпах? Инвестируй в реальные проекты!
simon4 вне форума  
Старый Сегодня, 22:43
#3
 
Пол: Женский
Регистрация: 18.01.2017
Сообщений: 5
Благодарностей: 0
КП: 0.000
Re: Google закрывает проект разработки дронов для раздачи интернета
ыуаукпукп!!!!
__________________
На правах рекламы: Теряешь деньги в хайпах? Инвестируй в реальные проекты!

Баннер: {{ slide.title }}
юбот1212 на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 23:17
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Основатель Tesla запустит в космос 700 спутников для раздачи интернета Николай - Курилка 15 10.12.2016 17:40
SpaceX запросила разрешение на запуск спутников для раздачи интернета dengov Новости в мире финансов и инвестиций 12 20.11.2016 10:06
Сбербанк закрывает карточный проект ПРО100 Ushakov Новости в банковской сфере и страховании 0 26.06.2015 23:34
Google вложится в разработки SpaceX в сфере космического интернета vhyip Новости технологий и интернета 0 20.01.2015 01:30
2 канала интернета,способы раздачи и балансировки каналов mpak59rus Софт 5 20.09.2010 23:21

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар vhyip
Sony объявила цену в России на свои первые часы c Android Wear
От vhyip в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
КАМАЗ предлагает создать искусственный город-полигон для испытания беспилотных машин
От Wind of freedom в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
Planetfxtrade - Planetfxtrade.com
От Xetang в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар nlobp
Джей энд Ти Банк - jtbank.ru
От nlobp в разделе «Банки России»
Аватара нет
Акционеры Yahoo продают онлайн бизнес компании
От Денис Болтов в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Cumrad
familycoin.biz - FamilyCoin
От Cumrad в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube