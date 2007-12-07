Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
За каждого нового MMGP-зависимого мы заплатим 5 поинтов!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 398,499 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Как инструменты анализа Вы используете?

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение вопросов торговли на международном рынке Forex. Обмен опытом и знаниями. Анонсы конкурсов трейдеров
При поддержке
Важная информация
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 21:46
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 21:40
#1
Главный модератор
Главные модераторы
 
Имя: Евгений
Пол: Мужской
Регистрация: 07.12.2007
Сообщений: 12,099
Благодарностей: 5,944
Записей в блоге: 21

награды Волшебный горшочек Ветеран MMGP.RU 
Как инструменты анализа Вы используете?
В этой теме предлагаю обсудить какие инструменты анализа используют трейдеры форума.

Лично я, начиная знакомство с форекс (как и многие в то время, не знаю как сейчас), начинал с классики, индикаторы и осцилляторы, которые до сих пор в стандартном наборе MetaTrader4. Это были — RSI, Стохастик, MACD, МА. Ее не зная, что это лишь всего-то линейные индикаторы, поэтому я всячески пытался менять настройки параметров, думаю что смысл в этом.

Пробовал индикаторы Билла Вильмса и Ишимоку, но в то время хотелось торговать на более мелких ТФ, а они все-таки хотя бы от Н4.

В итоге набор моих инструментов достаточно просто. Это фактически классических технический анализ и сетка фибоначчи с дополнительными уровнями. Из стандартных индикаторов нет ничего. Парочку нестандартных, но о них в других темах постараюсь рассказать, возможно кто-то такхе использует.

А каков набор у в Вас? Делимся.
__________________
Первый в рейтинге брокеров MMGP
Бездепозитный бонус для новичков
Aisller на форуме  
Ответить
Метки
инструменты трейдера, форекс индикаторы
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 21:46
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Инструменты для анализа страниц в Facebook'e Max-Payne Социальные сети 0 30.11.2016 13:23
Вы до сих пор используете Директ? artaft Яндекс.Директ 3 16.10.2016 06:40
Какие индикаторы используете giffif Индикаторы на Форексе 66 09.05.2016 21:12
Инвестомания (006): Инвестирование в ПАММ. Инструменты анализа и управление рисками INVEST01 Интервью 59 02.09.2013 14:58
Pr-cy.ru - Seo инструменты для анализа сайта mysilver Сервисы и программы 0 29.01.2010 18:29

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
Стартап Stripe запустил онлайн-сервис Atlas для удаленной регистрации компаний в США
От CashToday в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар adidas original
Система "Сапёр"
От adidas original в разделе «Прогнозы от пользователей»
Аватар x1800
FXDU.RU - возврат 300 % (!!!) рефских
От x1800 в разделе «Архив: Реферальные и страховые предложения»
Аватар TTLuck2017
iPayYou внедрит биткойн в платежную систему Амазон
От TTLuck2017 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар BizMan-Invest
Naibet.Net - naibet.net
От BizMan-Invest в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Tester mlm
Gpg-fund - Gpg-fund.com
От Tester mlm в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube