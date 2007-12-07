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Как инструменты анализа Вы используете?
В этой теме предлагаю обсудить какие инструменты анализа используют трейдеры форума.
Лично я, начиная знакомство с форекс (как и многие в то время, не знаю как сейчас), начинал с классики, индикаторы и осцилляторы, которые до сих пор в стандартном наборе MetaTrader4. Это были — RSI, Стохастик, MACD, МА. Ее не зная, что это лишь всего-то линейные индикаторы, поэтому я всячески пытался менять настройки параметров, думаю что смысл в этом.
Пробовал индикаторы Билла Вильмса и Ишимоку, но в то время хотелось торговать на более мелких ТФ, а они все-таки хотя бы от Н4.
В итоге набор моих инструментов достаточно просто. Это фактически классических технический анализ и сетка фибоначчи с дополнительными уровнями. Из стандартных индикаторов нет ничего. Парочку нестандартных, но о них в других темах постараюсь рассказать, возможно кто-то такхе использует.
А каков набор у в Вас? Делимся.