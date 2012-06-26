|
Создание Темы (Модерация)
Всем привет!
Вчера предпринял свою первую попытку создания темы в разделе с модерацией (Доверительное управление) и после нажатия кнопки "создать" меня буквально на несколько секунд перебросило на страницу, содержание которой я изучить, к сожалению, не успел.
В связи с этим у меня возникло пару вопросов к более опытным пользователям данного форума:
1) Как долго (в среднем) проходит процесс модерации?
2) Есть ли на форуме функция просмотра тем, находящихся на модерации?
Заранее благодарю за вашу помощь!
П.С. Поиском воспользовался, не нашёл актуальных тем с интересующей меня информацией))