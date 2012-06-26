Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Создание Темы (Модерация)

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Старый Сегодня, 21:25
#1
Интересующийся
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Адрес: Москва
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 21.12.2016
Сообщений: 52
Благодарностей: 4
КП: 0.000
Создание Темы (Модерация)
Всем привет!
Вчера предпринял свою первую попытку создания темы в разделе с модерацией (Доверительное управление) и после нажатия кнопки "создать" меня буквально на несколько секунд перебросило на страницу, содержание которой я изучить, к сожалению, не успел.
В связи с этим у меня возникло пару вопросов к более опытным пользователям данного форума:
1) Как долго (в среднем) проходит процесс модерации?
2) Есть ли на форуме функция просмотра тем, находящихся на модерации?

Заранее благодарю за вашу помощь!

П.С. Поиском воспользовался, не нашёл актуальных тем с интересующей меня информацией))
__________________
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HeadDe на форуме  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 21:46
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

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