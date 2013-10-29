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"Блокчейн" позволит банкам сэкономить до $12 млрд в год к 2025 г

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Старый Сегодня, 21:20
#1
Профессионал
 
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Инвестирую в: HYIP
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"Блокчейн" позволит банкам сэкономить до $12 млрд в год к 2025 г
"Блокчейн" позволит банкам сэкономить до $12 млрд в год к 2025 г
МОСКВА, 18 янв - ПРАЙМ. Технология "блокчейн" (blockchain) может помочь крупнейшим мировым инвестиционным банкам сократить свои расходы на инфраструктуру на 8-12 миллиардов долларов ежегодно к 2025 году, пишет агентство Рейтер со ссылкой на исследование консалтинговой компании Accenture.

В своем докладе компания приводит анализ данных о расходах восьми из десяти крупнейших инвестиционных банков мира, а также предоставляет конкретную оценку потенциальной экономии от использования blockchain. Так, согласно исследованию, за счет технологии банки могут снизить затраты на инфраструктуру в среднем на 30%, а на бизнес-операции вроде торговли - до 50%. Данная оценка учитывает потенциальные затраты и инвестиции, необходимые для разработки технологии.

В настоящее время банки и другие крупные финансовые институты активно разрабатывают технологию blockchain, чтобы использовать ее для выполнения некоторых из наиболее обременительных бэк-офисных процессов, например, клиринга и расчета по ценным бумагам. По словам управляющего директора Accenture Дэвида Трета (David Treat), значительные инвестиции в технологию не являются неожиданностью. Он объясняет вложение средств в изучение blockchain "огромной стоимостью процесса согласования данных, который является частью каждого аспекта отрасли рынков капитала".

Блокчейн — система организации распределенной базы данных. По этой технологии, в частности, работает база, где хранится информация о транзакциях популярной в мире криптовалюты биткоин. Технология позволяет серьезно оптимизировать издержки корпоративного и государственного управления, и за ней будущее, отмечали ранее ряд экспертов, представителей банковского сообщества и властей.



Источник RNS.
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Старый Сегодня, 21:26
#2
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 17.01.2017
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Re: "Блокчейн" позволит банкам сэкономить до $12 млрд в год к 2025 г
Спасибо за статью ! Очень полезно !
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bossweb на форуме  
Старый Сегодня, 21:36
#3
Премиум
 
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Инвестирую в: Другое
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Re: "Блокчейн" позволит банкам сэкономить до $12 млрд в год к 2025 г
Это уже 4 повтор, оригинал статьи прямо под вами...
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