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На Урале выпустили монету-медаль с портретом Трампа весом 1 кг

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Старый Сегодня, 20:56
#1
Мастер
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 06.01.2013
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На Урале выпустили монету-медаль с портретом Трампа весом 1 кг



В Златоусте Челябинской области оружейники изготовили пробную монету-медальон весом 1 кг и диаметров 12 см с портретом избранного президента США Дональда Трампа, передает ТАСС.

Сообщается, что всего планируется выпустить 25 серебряных медальных монет, 15 комбинированных, из серебра и золота, а также 5 золотых. Каждой из них будет присвоен свой уникальный номер. На лицевой стороне монеты выбит сам Трамп, а на оборотной — статуя Свободы на фоне американского флага, по периметру нанесена надпись In Trump We Trust («Мы верим в Трампа») по аналогии с фразой на американских банкнотах In God We Trust («Мы верим в Бога»).



Первый экземпляр направлен в подарок президенту России Владимиру Путину и в данный момент находится в музее Кремля.

В 2014 году оружейники из Златоуста выпустили монеты в честь присоединения Крыма.

Источник
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Последний раз редактировалось аймила; Сегодня в 21:00.
аймила на форуме  
Старый Сегодня, 21:05
#2
Специалист
 
Имя: Андрей
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 22.05.2016
Сообщений: 737
Благодарностей: 134
КП: 0.111
Re: На Урале выпустили монету-медаль с портретом Трампа весом 1 кг
Молодцы конечно, но для чего? Трамп уже в ближайшее время перейдет в разряд «чмо» и «враг народа».
andrey2301 вне форума  
Старый Сегодня, 21:11
#3
Интересующийся
 
Регистрация: 22.12.2016
Сообщений: 174
Благодарностей: 8
КП: 0.000
Re: На Урале выпустили монету-медаль с портретом Трампа весом 1 кг
Цитата:
Сообщение от andrey2301 Посмотреть сообщение
Молодцы конечно, но для чего?
Чем то же надо отличится, а вдруг потом дружить прийдется, а у них медалька есть и дружба, глядишь, быстро наладится с таким то презентом.
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$$$ на криптовалюте
crypta на форуме  
Старый Сегодня, 21:16
#4
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 17.01.2017
Сообщений: 209
Благодарностей: 3
КП: 0.000
Re: На Урале выпустили монету-медаль с портретом Трампа весом 1 кг
Интересная статья ! Спасибо автору!
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bossweb на форуме  
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