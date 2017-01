аймила Мастер

Пол: Женский Инвестирую в: Фондовый рынок Регистрация: 06.01.2013 Сообщений: 2,586 Благодарностей: 4,661 КП: 0.414

На Урале выпустили монету-медаль с портретом Трампа весом 1 кг





В Златоусте Челябинской области оружейники изготовили пробную монету-медальон весом 1 кг и диаметров 12 см с портретом избранного президента США Дональда Трампа, передает ТАСС.



Сообщается, что всего планируется выпустить 25 серебряных медальных монет, 15 комбинированных, из серебра и золота, а также 5 золотых. Каждой из них будет присвоен свой уникальный номер. На лицевой стороне монеты выбит сам Трамп, а на оборотной — статуя Свободы на фоне американского флага, по периметру нанесена надпись In Trump We Trust («Мы верим в Трампа») по аналогии с фразой на американских банкнотах In God We Trust («Мы верим в Бога»).







Первый экземпляр направлен в подарок президенту России Владимиру Путину и в данный момент находится в музее Кремля.



В 2014 году оружейники из Златоуста выпустили монеты в честь присоединения Крыма.



Источник В Златоусте Челябинской области оружейники изготовили пробную монету-медальон весом 1 кг и диаметров 12 см с портретом избранного президента США Дональда Трампа, передает ТАСС.Сообщается, что всего планируется выпустить 25 серебряных медальных монет, 15 комбинированных, из серебра и золота, а также 5 золотых. Каждой из них будет присвоен свой уникальный номер. На лицевой стороне монеты выбит сам Трамп, а на оборотной — статуя Свободы на фоне американского флага, по периметру нанесена надпись In Trump We Trust («Мы верим в Трампа») по аналогии с фразой на американских банкнотах In God We Trust («Мы верим в Бога»).Первый экземпляр направлен в подарок президенту России Владимиру Путину и в данный момент находится в музее Кремля.В 2014 году оружейники из Златоуста выпустили монеты в честь присоединения Крыма.

Теряешь деньги в хайпах? Инвестируй в реальные проекты! На правах рекламы

С Hyip-Cruiser.com-Рефбэк до 5000%, бонусы, компенсации|Bestinvestor.ru-Макс. прибыль!

Лучшие инвест идеи на 2017 год|Au-en.com |Fairmonitor.com На сумму RCB начисляем 10% прибыли в месяц! __________________На сумму RCB начисляем Последний раз редактировалось аймила; Сегодня в 21:00 .