Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
За каждого нового MMGP-зависимого мы заплатим 5 поинтов!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 398,499 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

В Украине выросла популярность микрокредитования на фоне пассивности банков

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 21:46
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 20:55
#1
Интересующийся
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 23.12.2016
Сообщений: 175
Благодарностей: 4
КП: 0.022
В Украине выросла популярность микрокредитования на фоне пассивности банков
Небанковские финансовые учреждения активизировались на рынке микрокредитования, что эксперты связывают напрямую с пассивностью украинских банков в плане выдачи гражданских кредитов. Как и раньше такие организации оформляют кредиты не требую никакого залога.
Поскольку для получения в кредит денежной суммы от таких организаций достаточно минимального пакета документов, эти кредиты фактически являются необеспеченными. Поэтому неудивительно, что ставка по кредиту гораздо выше, чем в банке.
Вместе с этим эксперты отмечают, что финорганизации по прежнему редко решаются на крупное кредитование. 30 000 гривен для большинства таких компаний верхний предел на выдачу кредита. В среднем же сумма колеблется в районе 3 000 грн. Однако все больше заемщиков рады довольствоваться и этим.
По словам директора компании "Быстрозайм" Ольги Ферминой, в предновогодний период и первую неделю января спрос на микрокредиты среди украинцев вырос на 5-15%. В основном заемщики запрашивали кредиты в размере 1-2 тысячи гривен (около 50% выданных кредитов). Треть кредитов пришлась на сумму меньше 1000 грн. 15% заемщиков оформили кредиты на сумму от 2000 до 3000 тысяч гривен и лишь 5% на сумму свыше 3000 грн.
Стоить отметить, что базовые условия по кредитам от финансовых компаний за год практически не поменялись. Ставка осталась на уровне 1-2% в день, смотря к какой категории относится заемщик: студент, пенсионер или работающий человек. Если дневной процент пересчитать на годовые, то получается заоблачная ставка в 365-730%, что намного превышает банковскую ставку.
Микрокредиты выдаются в среднем на срок от 16 до 30 дней, с условием, что срок можно продлить, если регулярно погашать кредит. Также появились новые кредиты на более длительные сроки до 12 недель.
Специально для mmgp
Ссылка на проверку уникальности:
http://www.etxt.biz/antiplagiat/e50b...ef64a0b130079/
__________________
На правах рекламы: Теряешь деньги в хайпах? Инвестируй в реальные проекты!
Arise вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 21:46
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Прибыль JP Morgan выросла на фоне победы Трампа в президентских выборах bizneser Новости в банковской сфере и страховании 0 16.01.2017 15:12
Популярность биткойнов в Венесуэле выросла на фоне экономической неопределенности pilot10 Новости криптовалют 59 04.01.2017 13:04
Цена биткойна в ЮАР выросла на фоне судебного разбирательства в отношении министра clipman77 Новости в мире финансов и инвестиций 7 19.10.2016 23:00
Стоимость нефти выросла на фоне данных по запасам сырья в США TRMoney Новости в мире финансов и инвестиций 0 29.06.2016 20:44
В Украине растет популярность бесконтактных банковских карт CashToday Новости в банковской сфере и страховании 11 01.09.2015 13:07

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар tigr
Как крымчане будут погашать кредиты, взятые в украинских банках
От tigr в разделе «Новости в банковской сфере и страховании»
Аватара нет
mywayforex.com-mywayforex.com
От genka025 в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Mega-Hyip
investcareonline - investcareonline.com
От Mega-Hyip в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар kingcasha
Компания Immortagen, помогающая бороться с женским раком, привлекла финансирование
От kingcasha в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Андреслав
Власти выделили на двигателестроение 33 млрд рублей
От Андреслав в разделе «Политика и экономика»
Аватар Tin Nguyen
Dixi-Prof-Invest - Dixi-Prof-Invest.com
От Tin Nguyen в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube