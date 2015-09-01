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Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
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Интересующийся
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В Украине выросла популярность микрокредитования на фоне пассивности банков
Небанковские финансовые учреждения активизировались на рынке микрокредитования, что эксперты связывают напрямую с пассивностью украинских банков в плане выдачи гражданских кредитов. Как и раньше такие организации оформляют кредиты не требую никакого залога.
Поскольку для получения в кредит денежной суммы от таких организаций достаточно минимального пакета документов, эти кредиты фактически являются необеспеченными. Поэтому неудивительно, что ставка по кредиту гораздо выше, чем в банке.
Вместе с этим эксперты отмечают, что финорганизации по прежнему редко решаются на крупное кредитование. 30 000 гривен для большинства таких компаний верхний предел на выдачу кредита. В среднем же сумма колеблется в районе 3 000 грн. Однако все больше заемщиков рады довольствоваться и этим.
По словам директора компании "Быстрозайм" Ольги Ферминой, в предновогодний период и первую неделю января спрос на микрокредиты среди украинцев вырос на 5-15%. В основном заемщики запрашивали кредиты в размере 1-2 тысячи гривен (около 50% выданных кредитов). Треть кредитов пришлась на сумму меньше 1000 грн. 15% заемщиков оформили кредиты на сумму от 2000 до 3000 тысяч гривен и лишь 5% на сумму свыше 3000 грн.
Стоить отметить, что базовые условия по кредитам от финансовых компаний за год практически не поменялись. Ставка осталась на уровне 1-2% в день, смотря к какой категории относится заемщик: студент, пенсионер или работающий человек. Если дневной процент пересчитать на годовые, то получается заоблачная ставка в 365-730%, что намного превышает банковскую ставку.
Микрокредиты выдаются в среднем на срок от 16 до 30 дней, с условием, что срок можно продлить, если регулярно погашать кредит. Также появились новые кредиты на более длительные сроки до 12 недель.
Специально для mmgp
Ссылка на проверку уникальности:
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Сегодня, 21:46
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