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ClickMechanic получил $1 млн. финансирования в раунде возглавленном Forward Partners.

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Старый Сегодня, 20:10
#1
Любитель
 
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Адрес: Чернигов
Инвестирую в: Стартапы
Регистрация: 09.02.2016
Сообщений: 588
Благодарностей: 69
КП: 0.065
ClickMechanic получил $1 млн. финансирования в раунде возглавленном Forward Partners.
ClickMechanic онлайн маркеплейс для автомехаников получил $1 млн. финансирования в раунде возглавленном венчурным фондом Forward Partners, финансирующим в основном стартапы ранней стадии.
Стартап также привлек инвестиции от ряда инвесторов-ангелов, в том числе бывшего генерального директора JustEat и существующего инвестора Клауса Ненгарда.
500 Startups также участвовал в текущем раунде, предыдущий посевной раунд проходил в апреле 2015 г., тогда стартап привлек £320,000.
Google и Facebook присоединиться к Forward Partners в плане наставничества.
Согласно заявлению, финансирование будет использоваться, чтобы увеличить команду и нанять сотрудников в отдел маркетинга, операционный отдел, инженерную группу и продолжать развивать свой продукт.
Эндрю Джервис, основатель и генеральный директор ClickMechanic, говорит: "Мы используем технологию, чтобы изменить сферу услуг, которая имеет основополагающее значение для всех водителей, но является довольно архаичной и неоднозначной, с точки зрения ценообразования.
"Мы чрезвычайно заинтересованы в положительных изменениях, которые можем внести в отрасль и тем, что можем быть полезны потребителям - эта инвестиция позволит нам достичь этих инновационных амбиций".
Джервис решил создать компанию вместе с бизнес-партнером Феликсом Кентоном после того, как он понял, что многие потребители обеспокоены отсутствием прозрачности в сфере ремонта и обслуживания автомобилей.
Вдохновленный этим Джервис получил образование в области ремонта и восстановления автомобилей и вскоре после выпуска встретил человека, который стал соучредителем его дела.

Ник Брисборн, партнер-основатель Forward Partners поделился тем как был рад инвестировать в компанию:
“Эти собранные средства подчеркивают существенный потенциал будущего роста ClickMechanic, а также предпринимательское мастерство Эндрю и Феликса.”
Переведено специально для форума mmgp: http://techcitynews.com/2017/01/18/c...ward-partners/

https://text.ru/image/get/587f922a4f5e8/6
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