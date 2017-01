CashToday Мастер

InsideSales.com привлек $50 млн, чтобы помочь бизнесу увеличить количество продаж



Стартап InsideSales.com, который занимается разработкой программного обеспечения для быстрого увеличения количества продаж, сегодня объявил о получении инвестиций в размере $50 млн.



Основанная в штате Юта компания предлагает свое программное обеспечение в качестве SaaS-сервиса, который собирает различные сегменты информации и классифицирует данные, чтобы создавать полезные рекомендации для торговых представителей, последние используют CRM-платформу для взаимодействия с клиентами, такими как Salesforce. Программное обеспечение построено на Neuralytics – прогностическом самообучающемся движке.







"Мы в основном изучаем то, как определенные категории людей ведут себя в различных ситуациях", – рассказал изданию VentureBeat главный исполнительный директор компании Дэйв Элкингтон. "Ошибка многих людей заключается в том, что они пытаются создать лучшие алгоритмы. При этом главный ключ к успеху находится в самих данных".



Компания утверждает, что имеет более 2000 клиентов, включая ADP, Groupon и Microsoft, которые платят от $25 до $295 в месяц за каждого своего пользователя. По словам Элкингтона, клиенты InsideSales.com получают рост прибыли до 30 процентов на протяжении первых 90 дней. Конкурентами данного стартапа являются Five9, SalesLoft и Velocify.



InsideSales.com недавно запустила Playbooks – плагин для браузеров, который следует за пользователем по всему Интернету. Это особенно актуально для поколения миллениалов, которые работают все более непредсказуемым образом.



"Около года назад мы провели исследование, чтобы понять направление покупок и продаж следующего поколения пользователей", – сообщил Элкингтон. "В последние два года мы увидели почти двукратный рост представителей поколения Миллениум в качестве продавцов и покупателей, и их поведение сильно различается". Команда провела раннюю презентацию на конференции Dreamforce в прошлом году и официально представит свой доклад на предстоящей конференции в штате Юта.



InsideSales.com сейчас является хорошо позиционируемым сервисом для увеличения продаж предприятий. Он привлек 60 миллионов долларов инвестиций в 2015 году, которые возглавила венчурная компания Salesforce Ventures, с участием корпорации Microsoft. Кроме предоставления финансирования, Microsoft также сотрудничает с InsideSales.com в сфере CRM и интеграции облачных технологий. InsideSales.com теперь планирует разработать версию Playbooks, которая будет работать на Microsoft Dynamics 365, и осуществить интеграцию с публичным облачным сервисом Microsoft Azure.



Текущий инвестиционный раунд возглавила венчурная компания Polaris Partners. Кроме того, в данном финансировании участвовали действующие инвесторы: Epic Ventures, Microsoft, Zetta Venture, а также Hummer Winblad и U.S. Venture Partners. При этом QuestMark Partners и Ирландский стратегический инвестиционный фонд участвовали в этом раунде в качестве новых инвесторов.



The Wall Street Journal в 2014 году опубликовал информацию о том, что оценочная стоимость компании приближается к $1 млрд. С учетом текущего раунда, который увеличил общий объем привлеченных средств до $250 млн., InsideSales.com четко закрепила за собой статус компании-единорога.



Элкингтон не стал называть точную оценочною стоимость своего стартапа. Что касается дальнейших планов, то издание VentureBeat сообщило, что InsideSales.com может быть претендентом на первичное публичное размещение акций (IPO) уже в этом году. Дэйв Элкингтон решил оставить этот прогноз без комментариев.



В основанной в 2004 году компании InsideSales.com в настоящее время работает около 500 сотрудников.



