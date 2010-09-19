Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Купим Ваших друзей. Дорого!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 398,483 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

InsideSales.com привлек $50 млн, чтобы помочь бизнесу увеличить количество продаж

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 20:15
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 19:59
#1
Мастер
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 19.09.2010
Сообщений: 2,330
Благодарностей: 770
КП: 0.190
InsideSales.com привлек $50 млн, чтобы помочь бизнесу увеличить количество продаж


Стартап InsideSales.com, который занимается разработкой программного обеспечения для быстрого увеличения количества продаж, сегодня объявил о получении инвестиций в размере $50 млн.

Основанная в штате Юта компания предлагает свое программное обеспечение в качестве SaaS-сервиса, который собирает различные сегменты информации и классифицирует данные, чтобы создавать полезные рекомендации для торговых представителей, последние используют CRM-платформу для взаимодействия с клиентами, такими как Salesforce. Программное обеспечение построено на Neuralytics – прогностическом самообучающемся движке.



"Мы в основном изучаем то, как определенные категории людей ведут себя в различных ситуациях", – рассказал изданию VentureBeat главный исполнительный директор компании Дэйв Элкингтон. "Ошибка многих людей заключается в том, что они пытаются создать лучшие алгоритмы. При этом главный ключ к успеху находится в самих данных".

Компания утверждает, что имеет более 2000 клиентов, включая ADP, Groupon и Microsoft, которые платят от $25 до $295 в месяц за каждого своего пользователя. По словам Элкингтона, клиенты InsideSales.com получают рост прибыли до 30 процентов на протяжении первых 90 дней. Конкурентами данного стартапа являются Five9, SalesLoft и Velocify.

InsideSales.com недавно запустила Playbooks – плагин для браузеров, который следует за пользователем по всему Интернету. Это особенно актуально для поколения миллениалов, которые работают все более непредсказуемым образом.

"Около года назад мы провели исследование, чтобы понять направление покупок и продаж следующего поколения пользователей", – сообщил Элкингтон. "В последние два года мы увидели почти двукратный рост представителей поколения Миллениум в качестве продавцов и покупателей, и их поведение сильно различается". Команда провела раннюю презентацию на конференции Dreamforce в прошлом году и официально представит свой доклад на предстоящей конференции в штате Юта.


InsideSales.com сейчас является хорошо позиционируемым сервисом для увеличения продаж предприятий. Он привлек 60 миллионов долларов инвестиций в 2015 году, которые возглавила венчурная компания Salesforce Ventures, с участием корпорации Microsoft. Кроме предоставления финансирования, Microsoft также сотрудничает с InsideSales.com в сфере CRM и интеграции облачных технологий. InsideSales.com теперь планирует разработать версию Playbooks, которая будет работать на Microsoft Dynamics 365, и осуществить интеграцию с публичным облачным сервисом Microsoft Azure.

Текущий инвестиционный раунд возглавила венчурная компания Polaris Partners. Кроме того, в данном финансировании участвовали действующие инвесторы: Epic Ventures, Microsoft, Zetta Venture, а также Hummer Winblad и U.S. Venture Partners. При этом QuestMark Partners и Ирландский стратегический инвестиционный фонд участвовали в этом раунде в качестве новых инвесторов.

The Wall Street Journal в 2014 году опубликовал информацию о том, что оценочная стоимость компании приближается к $1 млрд. С учетом текущего раунда, который увеличил общий объем привлеченных средств до $250 млн., InsideSales.com четко закрепила за собой статус компании-единорога.

Элкингтон не стал называть точную оценочною стоимость своего стартапа. Что касается дальнейших планов, то издание VentureBeat сообщило, что InsideSales.com может быть претендентом на первичное публичное размещение акций (IPO) уже в этом году. Дэйв Элкингтон решил оставить этот прогноз без комментариев.

В основанной в 2004 году компании InsideSales.com в настоящее время работает около 500 сотрудников.

Перевод специально для форума MMGP.ru

http://venturebeat.com/2017/01/18/in...elerate-sales/

https://text.ru/antiplagiat/587f901d4d39e
__________________
На правах рекламы: Теряешь деньги в хайпах? Инвестируй в реальные проекты!

Последний раз редактировалось CashToday; Сегодня в 20:02.
CashToday на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 20:15
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Occasion привлекает $1.25 млн., чтобы помочь компаниям увеличить количество заказов TTLuck2017 Новости в мире финансов и инвестиций 1 22.11.2016 19:29
Стартап DroneDeploy привлек $20 млн, чтобы помочь бизнесу использовать дроны CashToday Новости в мире финансов и инвестиций 2 15.11.2016 13:11
SelfScore привлек $7,1 млн. чтобы помочь иностранным студентам получить кредит в США TTLuck2017 Новости в мире финансов и инвестиций 7 14.11.2016 20:52
Стартап Zarget привлек $6 млн, чтобы помочь бизнесу создавать маркетинговые стратегии CashToday Новости в мире финансов и инвестиций 2 13.11.2016 20:34
Стартап Portfolium привлек $6,6 млн, чтобы помочь студентам трудоустроиться CashToday Новости в мире финансов и инвестиций 1 11.11.2016 19:52

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Tigrenish
Ричард Брэнсон хочет инвестировать в украинские стартапы
От Tigrenish в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
"ЛУКОЙЛ" продает оставшиеся активы в Прибалтике
От Денис Болтов в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар nlobp
ПАММ-счет 50603 (LionStone)
От nlobp в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватар bakster
pc-usd - pc-usd.com
От bakster в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар monhyip
Bojcov - bojcov.net
От monhyip в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар bizneser
VKworld T3 стал самым громким смартфоном в мире
От bizneser в разделе «Новости технологий и интернета»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube