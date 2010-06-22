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Миллиардер Исаев готов проинвестировать в стройпроект барда Александра Новикова



Дагестанский бизнесмен Алибек Исаев, которые постоянно проживает в Дубае заявил, что готов помочь российскому барду Александру Новикову проинвестировать недостроенный коттеджный поселок "Бухта Квинс" (Екатеринбург). Он сделает это с целью, чтобы снять с Новикова все претензии в мошенничестве со стороны пайщиков этого строительного проекта.



Алибек Исаев довольно известная личность в мире бизнеса. Например, в 2013 году он купил 50% производителя феррохрома FCF (ЮАР) и потратил он тогда на эту сделку почти пол миллиарда долларов США. Кроме того, Исаев продвигал свой интернет-проект dudu.com - это социальная сеть, в которой пользователи из разных стран могут общаться друг с другом, с помощью машинного переводчика фраз (сайт был блокирован Роскомнадзором в 2015 г.) и после этого Исаев открыл еще и другие свои интернет-проекты как: YZER Property (сделки с недвижимостью) и YZER Motors (аренда и продажа автомобилей). Вообщем деньги у бизнесмена водятся и причем не такие уж и малые.



Между тем сам бард Новиков в своё время стал одним из главных учредителей компании-застройщика "Digital-i". Стройка началась в 2008 г., но уже 2012 г. всё заглохло и не один из 66 пайщиков (они вложили более 150 млн руб. в эту стройку) так и не получил ключи от своего заветного жилья. В итоге сами пайщики обвинили Новикова в том, что он незаконно вывел из этого проекта 35,6 млн рублей и написали на него и на его партнеров по фирме заявление в следственные органы, которые в ноябре 2015 г. отрыли дело. По состоянию на конец декабря 2016 г суд взял с Новикова подписку о невыезде, но певец все же на эти новогодние каникулы слетал на отдых в ОАЭ, где он заодно имел встречу с Алибеком Исаевым.



И вот теперь, сам Алибек Исаев в интервью информагентству Znak.com (Екатеринбург) подтвердил, что готов погасить все долги пайщиков и выделить средства на завершение строительства недостроенного жилья коттеджного поселка "Бухта Квинс", причем инвестировать он будет столько, сколько это потребуется. Делает он это из уважения как лично к Александру Новикову так и его творчеству. Алибек не желает, чтобы такой уважаемый по его мнению человек находился бы под следствием и его подозревали бы в хищении чужих денег. Да и вообще - Новиков его друг и он не верит, что такая известная личность как Александр участвовал бы в столь неблаговидных делах - соответственно необходимые деньги будут всем выплачены.



Ну а пока все 66 пайщиков из этого недостроенного коттеджного поселка, узнав об этой новости, то дружно не поверили ей: - мол это очередной обман и затягивание дела. Реакция Новикова на это пока неизвестна. Остается только ждать и надеяться, что Алибек действительно сдержит своё слово и бард Новиков наконец избавится от этих проблем.



Специально для mmgp.ru



https://text.ru/antiplagiat/587f8b859619a Дагестанский бизнесмен Алибек Исаев, которые постоянно проживает в Дубае заявил, что готов помочь российскому барду Александру Новикову проинвестировать недостроенный коттеджный поселок "Бухта Квинс" (Екатеринбург). Он сделает это с целью, чтобы снять с Новикова все претензии в мошенничестве со стороны пайщиков этого строительного проекта.Алибек Исаев довольно известная личность в мире бизнеса. Например, в 2013 году он купил 50% производителя феррохрома FCF (ЮАР) и потратил он тогда на эту сделку почти пол миллиарда долларов США. Кроме того, Исаев продвигал свой интернет-проект dudu.com - это социальная сеть, в которой пользователи из разных стран могут общаться друг с другом, с помощью машинного переводчика фраз (сайт был блокирован Роскомнадзором в 2015 г.) и после этого Исаев открыл еще и другие свои интернет-проекты как: YZER Property (сделки с недвижимостью) и YZER Motors (аренда и продажа автомобилей). Вообщем деньги у бизнесмена водятся и причем не такие уж и малые.Между тем сам бард Новиков в своё время стал одним из главных учредителей компании-застройщика "Digital-i". Стройка началась в 2008 г., но уже 2012 г. всё заглохло и не один из 66 пайщиков (они вложили более 150 млн руб. в эту стройку) так и не получил ключи от своего заветного жилья. В итоге сами пайщики обвинили Новикова в том, что он незаконно вывел из этого проекта 35,6 млн рублей и написали на него и на его партнеров по фирме заявление в следственные органы, которые в ноябре 2015 г. отрыли дело. По состоянию на конец декабря 2016 г суд взял с Новикова подписку о невыезде, но певец все же на эти новогодние каникулы слетал на отдых в ОАЭ, где он заодно имел встречу с Алибеком Исаевым.И вот теперь, сам Алибек Исаев в интервью информагентству Znak.com (Екатеринбург) подтвердил, что готов погасить все долги пайщиков и выделить средства на завершение строительства недостроенного жилья коттеджного поселка "Бухта Квинс", причем инвестировать он будет столько, сколько это потребуется. Делает он это из уважения как лично к Александру Новикову так и его творчеству. Алибек не желает, чтобы такой уважаемый по его мнению человек находился бы под следствием и его подозревали бы в хищении чужих денег. Да и вообще - Новиков его друг и он не верит, что такая известная личность как Александр участвовал бы в столь неблаговидных делах - соответственно необходимые деньги будут всем выплачены.Ну а пока все 66 пайщиков из этого недостроенного коттеджного поселка, узнав об этой новости, то дружно не поверили ей: - мол это очередной обман и затягивание дела. Реакция Новикова на это пока неизвестна. Остается только ждать и надеяться, что Алибек действительно сдержит своё слово и бард Новиков наконец избавится от этих проблем.Специально для mmgp.ru

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