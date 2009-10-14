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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Сегодня, 20:15
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Сегодня, 19:15
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#1
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Профессионал
Пол: Мужской
Адрес: Internet
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 10.10.2015
Сообщений: 2,026
Благодарностей: 916
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Kingways Investment Limited - kingways.biz
Описание:
Инвестиционные планы:
Цитата:
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Kingways Investment Limited является лучшим способом, чтобы получить доступ к мировым финансовым рынкам в будущем. Мы являемся группой преданных разработчиков, трейдеров и аналитиков, которые верят в предстоящий сдвиг парадигмы, что крипто-валюты и Blockchain приносят дивиденды в мировой финансовой индустрии. В нашей работе мы используем только передовые технологии и передовые алгоритмы для торгового процесса и маркетингового продвижения компании.
Altcoins или альтернативные цифровые валюты, являются одним из самых интересных рынков для трейдеров сегодня. Они обладают высокой летучестью, быстрый темп рынков, в которых много денег, могут быть сделаны в короткий промежуток времени. Наша команда торговли с Bitcoin, Litecoin, Эфириума, Dash, Monero, Clubcoin, Zcash, пульсация и многое другое. Для примера мы используем Poloniex, BitStamp, Bittrex, BTC-E и многие другие торговые платформы для торговли этой крипто валюты. Для обеспечения безопасной и удобный доступ к мировым финансовым рынкам для наших клиентов, наши серверы физически расположены в самом центре финансовой индустрии в Великобритании.
Kingways Investment Limited является сертифицированным Limited компания, базирующаяся в Соединенном Королевстве и основана Андреа Medri (CFO) и Давиде Барбьери (CTO), два предпринимателя, хорошо известные в английской Bitcoin сообщества. Развитие обмена никогда не остановился, и мы подписали ряд важных партнерских отношений в целях улучшения возможностей, предлагаемых нашим клиентам. Kingways Investment Limited предлагает лучшие условия на международном рынке инвестиций и доверительного управления. Техническая группа и группа финансовых экспертов прилагают все усилия, чтобы обеспечить безопасность Ваших активов и быстрого умножения своего капитала.
Платёжные системы:
Цитата:
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Basic: 9% Ежедневно
Минимальный Вклад: $10
Максимальный Вклад: $500
Продолжительность: Навсегда
Standard: 11% Ежедневно
Минимальный Вклад: $501
Максимальный Вклад: $5000
Продолжительность: Навсегда
Professional: 14% Ежедневно
Минимальный Вклад: $5001
Максимальный Вклад: $30000
Продолжительность: Навсегда
- Perfect Money - Верифицирован, 0 Trust Score point(s)
- Payeer
- Bitcoin
- AdvCash
Выплаты:
инстант
Реферальная программа:
9% - 1% - 1%
Язык интерфейса:
Английский
Скрипт:
Gold Coders (kingways.biz - Licensed)
Регистратор:
NAMECHEAP, INC. - Created on 2017-01-16 - Expires on 2018-01-15 - Updated on 2017-01-16
SSL:
Comodo - Valid from January 15, 2017 to January 16, 2018
Хостинг:
DDoS-Guard
IP Address:
186.2.161.19 - Guayas - Guayaquil - Ddos-guard Ecuador
Name Server:
NS1.DDOS-GUARD.NET
Name Server:
NS2.DDOS-GUARD.NET
Name Server:
NS3.DDOS-GUARD.NET
Name Server:
NS4.DDOS-GUARD.NET
Name Server:
NS5.DDOS-GUARD.NET
Name Server:
NS6.DDOS-GUARD.NET
Мой депозит:
The amount of 10 USD has been withdrawn from your Perfect Money account. Accounts: U9629100->U13267265. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to Kingways Investment Limited User profitinfo.. Date: 15:34 18.01.17. Batch: 160704067.
Тема создана для ознакомления и не является призывом к инвестированию собственных средств! Я не знаю сколько проработает проект, и получите ли вы в нем профит!
Последний раз редактировалось profit-info-com; Сегодня в 19:22.
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Сегодня, 19:56
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#2
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Специалист
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: краснодар
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 27.02.2016
Сообщений: 2,221
Благодарностей: 330
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Цитата:
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Сообщение от profit-info-com
Basic: 9% Ежедневно
очень впечатляет
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Сегодня, 20:02
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#3
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Специалист
Имя: Виталий
Пол: Мужской
Адрес: Павлоград
Инвестирую в: Интернет-биржи
Регистрация: 05.04.2016
Сообщений: 1,010
Благодарностей: 226
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Re: Kingways Investment Limited - kingways.biz
открыл тему, на название повелся...зря открывал
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Сегодня, 20:15
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