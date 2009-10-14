Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Kingways Investment Limited - kingways.biz

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 19:15
#1
Профессионал
 
Пол: Мужской
Адрес: Internet
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 10.10.2015
Сообщений: 2,026
Благодарностей: 916
КП: 0.000
Kingways Investment Limited - kingways.biz
Я не админ или владелец!

Kingways Investment Limited



Старт: 18.01.2017

Описание:
Цитата:
Kingways Investment Limited является лучшим способом, чтобы получить доступ к мировым финансовым рынкам в будущем. Мы являемся группой преданных разработчиков, трейдеров и аналитиков, которые верят в предстоящий сдвиг парадигмы, что крипто-валюты и Blockchain приносят дивиденды в мировой финансовой индустрии. В нашей работе мы используем только передовые технологии и передовые алгоритмы для торгового процесса и маркетингового продвижения компании.

Altcoins или альтернативные цифровые валюты, являются одним из самых интересных рынков для трейдеров сегодня. Они обладают высокой летучестью, быстрый темп рынков, в которых много денег, могут быть сделаны в короткий промежуток времени. Наша команда торговли с Bitcoin, Litecoin, Эфириума, Dash, Monero, Clubcoin, Zcash, пульсация и многое другое. Для примера мы используем Poloniex, BitStamp, Bittrex, BTC-E и многие другие торговые платформы для торговли этой крипто валюты. Для обеспечения безопасной и удобный доступ к мировым финансовым рынкам для наших клиентов, наши серверы физически расположены в самом центре финансовой индустрии в Великобритании.

Kingways Investment Limited является сертифицированным Limited компания, базирующаяся в Соединенном Королевстве и основана Андреа Medri (CFO) и Давиде Барбьери (CTO), два предпринимателя, хорошо известные в английской Bitcoin сообщества. Развитие обмена никогда не остановился, и мы подписали ряд важных партнерских отношений в целях улучшения возможностей, предлагаемых нашим клиентам. Kingways Investment Limited предлагает лучшие условия на международном рынке инвестиций и доверительного управления. Техническая группа и группа финансовых экспертов прилагают все усилия, чтобы обеспечить безопасность Ваших активов и быстрого умножения своего капитала.
Инвестиционные планы:
Цитата:
Basic: 9% Ежедневно
Минимальный Вклад: $10
Максимальный Вклад: $500
Продолжительность: Навсегда

Standard: 11% Ежедневно
Минимальный Вклад: $501
Максимальный Вклад: $5000
Продолжительность: Навсегда

Professional: 14% Ежедневно
Минимальный Вклад: $5001
Максимальный Вклад: $30000
Продолжительность: Навсегда
Платёжные системы:
- Perfect Money - Верифицирован, 0 Trust Score point(s)
- Payeer
- Bitcoin
- AdvCash

Выплаты: инстант
Реферальная программа: 9% - 1% - 1%
Язык интерфейса: Английский
Скрипт: Gold Coders (kingways.biz - Licensed)
Регистратор: NAMECHEAP, INC. - Created on 2017-01-16 - Expires on 2018-01-15 - Updated on 2017-01-16
SSL: Comodo - Valid from January 15, 2017 to January 16, 2018
Хостинг: DDoS-Guard
IP Address: 186.2.161.19 - Guayas - Guayaquil - Ddos-guard Ecuador
Name Server: NS1.DDOS-GUARD.NET
Name Server: NS2.DDOS-GUARD.NET
Name Server: NS3.DDOS-GUARD.NET
Name Server: NS4.DDOS-GUARD.NET
Name Server: NS5.DDOS-GUARD.NET
Name Server: NS6.DDOS-GUARD.NET




Мой депозит:
The amount of 10 USD has been withdrawn from your Perfect Money account. Accounts: U9629100->U13267265. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to Kingways Investment Limited User profitinfo.. Date: 15:34 18.01.17. Batch: 160704067.


Тема создана для ознакомления и не является призывом к инвестированию собственных средств! Я не знаю сколько проработает проект, и получите ли вы в нем профит!
__________________
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MYHYIPS.NET - Мой любимый монитор!
Последний раз редактировалось profit-info-com; Сегодня в 19:22.
profit-info-com на форуме  
Старый Сегодня, 19:56
#2
Специалист
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: краснодар
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 27.02.2016
Сообщений: 2,221
Благодарностей: 330
КП: 0.000
Цитата:
Сообщение от profit-info-com Посмотреть сообщение
Basic: 9% Ежедневно
очень впечатляет
__________________
На правах рекламы: Теряешь деньги в хайпах? Инвестируй в реальные проекты!
rysi1967 на форуме  
Старый Сегодня, 20:02
#3
Специалист
 
Имя: Виталий
Пол: Мужской
Адрес: Павлоград
Инвестирую в: Интернет-биржи
Регистрация: 05.04.2016
Сообщений: 1,010
Благодарностей: 226
КП: 0.169
Re: Kingways Investment Limited - kingways.biz
открыл тему, на название повелся...зря открывал
__________________
На правах рекламы: Теряешь деньги в хайпах? Инвестируй в реальные проекты!

Надежный обмен валют
Есть выгодная рефка обращайся
svn1975 на форуме  
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