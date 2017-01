profit-info-com Профессионал

Kingways Investment Limited - kingways.biz Я не админ или владелец!



Kingways Investment Limited







Старт: 18.01.2017

Описание:

Цитата: Kingways Investment Limited является лучшим способом, чтобы получить доступ к мировым финансовым рынкам в будущем. Мы являемся группой преданных разработчиков, трейдеров и аналитиков, которые верят в предстоящий сдвиг парадигмы, что крипто-валюты и Blockchain приносят дивиденды в мировой финансовой индустрии. В нашей работе мы используем только передовые технологии и передовые алгоритмы для торгового процесса и маркетингового продвижения компании.



Altcoins или альтернативные цифровые валюты, являются одним из самых интересных рынков для трейдеров сегодня. Они обладают высокой летучестью, быстрый темп рынков, в которых много денег, могут быть сделаны в короткий промежуток времени. Наша команда торговли с Bitcoin, Litecoin, Эфириума, Dash, Monero, Clubcoin, Zcash, пульсация и многое другое. Для примера мы используем Poloniex, BitStamp, Bittrex, BTC-E и многие другие торговые платформы для торговли этой крипто валюты. Для обеспечения безопасной и удобный доступ к мировым финансовым рынкам для наших клиентов, наши серверы физически расположены в самом центре финансовой индустрии в Великобритании.



Kingways Investment Limited является сертифицированным Limited компания, базирующаяся в Соединенном Королевстве и основана Андреа Medri (CFO) и Давиде Барбьери (CTO), два предпринимателя, хорошо известные в английской Bitcoin сообщества. Развитие обмена никогда не остановился, и мы подписали ряд важных партнерских отношений в целях улучшения возможностей, предлагаемых нашим клиентам. Kingways Investment Limited предлагает лучшие условия на международном рынке инвестиций и доверительного управления. Техническая группа и группа финансовых экспертов прилагают все усилия, чтобы обеспечить безопасность Ваших активов и быстрого умножения своего капитала. Инвестиционные планы:

Цитата: Basic: 9% Ежедневно

Минимальный Вклад: $10

Максимальный Вклад: $500

Продолжительность: Навсегда



Standard: 11% Ежедневно

Минимальный Вклад: $501

Максимальный Вклад: $5000

Продолжительность: Навсегда



Professional: 14% Ежедневно

Минимальный Вклад: $5001

Максимальный Вклад: $30000

Продолжительность: Навсегда Платёжные системы:

- Perfect Money - Верифицирован, 0 Trust Score point(s)

- Payeer

- Bitcoin

- AdvCash



Выплаты: инстант

Реферальная программа: 9% - 1% - 1%

Язык интерфейса: Английский

Скрипт: Gold Coders (kingways.biz - Licensed)

Регистратор: NAMECHEAP, INC. - Created on 2017-01-16 - Expires on 2018-01-15 - Updated on 2017-01-16

SSL: Comodo - Valid from January 15, 2017 to January 16, 2018

Хостинг: DDoS-Guard

IP Address: 186.2.161.19 - Guayas - Guayaquil - Ddos-guard Ecuador

Name Server: NS1.DDOS-GUARD.NET

Name Server: NS2.DDOS-GUARD.NET

Name Server: NS3.DDOS-GUARD.NET

Name Server: NS4.DDOS-GUARD.NET

Name Server: NS5.DDOS-GUARD.NET

Name Server: NS6.DDOS-GUARD.NET





Регистрация в проекте



Мой депозит:

The amount of 10 USD has been withdrawn from your Perfect Money account. Accounts: U9629100->U13267265. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to Kingways Investment Limited User profitinfo.. Date: 15:34 18.01.17. Batch: 160704067.





