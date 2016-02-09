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Имя: Владимир
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Инвестирую в: Стартапы
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Итальянский стартап смарт-алкотестер Floome привлек венчурные инвестиции
Floome – стартап из итальянского города Падуя, разработавший инновационный алкотестер для смартфона, получил нераскрытый объем венчурного финансирования.
Инвестиции поступили от Axa Strategic Ventures и Invitalia Ventures.
Комментируя инвестиции, Минх Кью Тран, генеральный партнер Axa Strategic Ventures, сказал: "Мы особенно гордимся этой сделкой, так как это первая инвестиция в итальянский стартап".
"Наша цель состоит в том, чтобы вкладывать средства в технологии, которые могут изменить будущее страховых услуг за пределами национальных границ", добавил он.
Компания будет использовать средства чтобы нанять больше сотрудников, усилить маркетинг и развитие, а также для расширения в Европе.
Floome основали в 2013 году Фабио Пензо, Марко Барбетта, и Лука Эскофье. Компания разработала устройство и приложение для него, которое позволяет людям использовать смартфон для выявления уровня алкоголя в крови. Устройство, которое использует те же датчики, что и дорожная полиция, не требует зарядки или батареек, которые нужно менять.
Приложение можно загрузить бесплатно и оно позволяет людям измерить уровень содержания алкоголя в крови, с помощью прибора, который подключается непосредственно к смартфону, помимо этих данных, устройство сообщает также другую полезную информацию, такую как время, в течении которого организм избавится от избытка алкоголя, информация об ответственности, которая предусмотрена законом для пользователя, если он решит сесть за руль. Приложение также позволяет людям вызвать такси или сообщить другу адрес ресторана, чтобы люди не садились за руль, будучи в нетрезвом состоянии.
В настоящее время Floome уже может похвастаться 20 тыс. активных пользователей в Европе, Азии, Южной Африке, Австралии и США.
Переведено специально для форума mmgp: http://www.finsmes.com/2017/01/floom...l-funding.html
Последний раз редактировалось TTLuck2017; Сегодня в 19:03.
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