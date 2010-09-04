Apple увеличит объём оперативной памяти в новых MacBook

Представленные осенью прошлого года ноутбуки MacBook Pro были встречены пользователями весьма неоднозначно. Одни раскритиковали их за отсутствие стандартных разъёмов, другие не оценили сенсорную панель Touch Bar, а третьи были расстроены тем, что в максимальной комплектации Apple предлагает только 16 ГБ оперативной памяти. Последнее производитель объяснил тем, что в новых MacBook Pro установлена быстрая память типа LPDDR с частотой 2 133 МГц, и если бы Apple создала модель с 32 ГБ памяти, то компании бы пришлось использовать менее энергоэффективную память типа DDR, что повлекло бы за собой снижение автономности. Известный аналитик Мин-Чи Куо из KGI Securities уверен, что в следующем году Apple всё же увеличит объём оперативной памяти в своих ноутбуках.
Аналитик ожидает, что в 2017 году Apple сосредоточится на обновлении компонентов новых MacBook, в частности, на использовании процессоров Intel седьмого поколения Kaby Lake. Ожидается, что в четвёртом квартале этого года будет представлен 15-дюймовый MacBook Pro с 32 ГБ оперативной памяти, а в третьем квартале начнётся производство новых 13- и 15-дюймовых MacBook Pro. Что касается 12-дюймового MacBook, то в 2017 году он будет обновлён и получит 16 ГБ оперативной памяти.
Мин-Чи Куо также считает, что в этом году Apple будет предлагать большие скидки на 13-дюймовый MacBook Pro без сенсорной панели Touch Bar, чтобы увеличить его продажи, так как он по сути является заменой 13-дюймового MacBook Air.
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