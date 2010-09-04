Qualcomm делится информацией о влиянии 5G на мировую экономику

Компания Qualcomm представила результаты исследования "5G Economy", в котором говорится о влиянии мобильных технологий 5G на мировую экономику и социальные аспекты. В данном исследовании также приняли участие компании IHS Markit, PSB, ведущий экономист и главный исполнительный директор Berkeley Research Group профессор Дэвид Тис. В рамках исследования "5G Economy" специалисты рассмотрели экономическое влияние, а также ожидания от технологии 5G. За оценку последнего отвечала компания PSB, собравшая мнения лидеров в сфере бизнеса и технологий. Результаты данного исследования показали, как появление сетей пятого поколения повлияет на мировую экономику.
"Исследователи подтвердили наше твёрдое убеждение в том, что 5G полностью изменит правила игры. Мы приложили большие усилия, раскрывая потенциал LTE, сотрудничая с лидерами отрасли, инициируя ряд исследований о следующем поколении глобального стандарта беспроводной связи, а также создав некоторые из ключевых технологий и приложений, которые сделают 5G реальностью", - рассказал генеральный директор Qualcomm Стив Молленкопф.
Исследование показало, что с появлением сетей пятого поколения мобильные технологии станут основой для потребительского сектора и базовых инфраструктур, таких как электричество и автомобилестроение. Это приведёт к возникновению новых отраслей промышленности и к новой экономике. Технология 5G позволит создать сочетания технологий, соединяющих не только людей с людьми и с информацией, но также создать единую сеть, подключающую людей ко всему.
"Я провёл много лет, изучая влияние потребительских технологий, и ясно, что с 5G мобильные технологии придут в сферу потребительской индустрии, обеспечив долгосрочное влияние технологий на общество и продолжая экономический рост на протяжении десятилетий", - отметил Дэвид Тис.
Согласно результатам исследования, в 2035 году, когда экономический потенциал 5G будет полностью реализован по всему миру, широкий спектр отраслей, начиная от розничной торговли до образования, от транспорта до сферы развлечений, сможет произвести товары и услуги на 12,3 триллиона долларов. Сети пятого поколения будут источником дохода в размере около 3,5 триллиона долларов к 2035 году, создав при этом 22 миллиона рабочих мест. Ожидается, что с 2020 до 2035 года 5G будет стимулировать реальный рост мирового ВВП на 3 триллиона долларов.
Кроме этого, опрос, проведённый компанией PSB, показывает, что представители бизнес сферы и лидеры общественного мнения по всему миру ожидают, что 5G поспособствует выгодным преобразованиям для общества и экономики в целом, позволяя создавать новые продукты и услуги, повышая производительность и делая возможным появление новых отраслей промышленности. Более 90% из более 3 500 респондентов согласились с тем, что сети пятого поколения сделают возможным появление новых продуктов, услуг и вариантов использования.
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