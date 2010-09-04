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Набсовет ПриватБанка возглавил иностранец

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Старый Сегодня, 18:33
#1
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Набсовет ПриватБанка возглавил иностранец

Обновленный набсовет национализированного банка возглавил турецкий банкир. Наблюдательный совет недавно национализированного ПриватБанка избрал турецкого банкира, финансиста и автора программы реформирования банковской системы Турции Энгина Акчакочу главой набсовета банка.

Об этом сообщил министр финансов Украины Александр Данилюк на своей странице в соцсети Facebook.


Министр добавил, что новый наблюдательный совет банка состоит из лучших мировых специалистов. Многие члены набсовета — это иностранцы и представители международных финансовых организаций.

Источник.
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Старый Сегодня, 18:35
#2
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Сообщений: 2,450
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Re: Набсовет ПриватБанка возглавил иностранец
Не очень понравилась мне эта новость. Позабирали места у своих людей и поставили при этом иностранцев. Замечательная поддержка своего населения.
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Метки
новости, приватбанк
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