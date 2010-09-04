Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Купим Ваших друзей. Дорого!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 398,475 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Alipay запускается в Северной Америке

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с различными платежными системами.
При поддержке
Обмен валют, доставка наличных
Важная информация
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 18:44
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 18:28
#1
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Western
Регистрация: 04.09.2010
Сообщений: 10,533
Благодарностей: 2,119
КП: 0.106

награды Волшебный горшочек 
Alipay запускается в Северной Америке

Alipay сделает платежи для китайских туристов в США и Канаде проще и удобнее. Платежный сервис Alipay анонсировал запуск мобильных платежей на розничном рынке Северной Америки.

Данная инициатива существенно облегчит оплату товаров и услуг китайскими туристами в США и Канаде, утверждают в компании.

Также Alipay наладил сотрудничество с ритейлером DFS Group. Партнеры запустят платежи Alipay в магазине DFS в международном аэропорту Гонолулу и в одном из магазинов DFS на Гаваях. Ранее DFS Group уже запустила Alipay в магазинах в аэропортах Сан-Франциско и Лос-Анджелеса и в аэропорту JFK в Нью-Йорке.


Источник.
__________________
На правах рекламы: Теряешь деньги в хайпах? Инвестируй в реальные проекты!

Проверяю все HYIP - на Хайп Занозе|Всем, кто пользуется Bitcoin нужен этот сервис(!)|Работаю с Hyip-Cruiser.com - бонусы, страховки, компенсации|Лучшие инвест идеи на 2017 год|Инвестирую через MONHYIP-лучший рефбек
bizneser на форуме  
Ответить
Метки
новости, платежная система
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 18:44
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
В Северной Америке начал работу первый приливной электрогенератор moskva Новости технологий и интернета 2 27.11.2016 00:33
В Северной Америке стартовала ежегодная раздача бесплатных биткоинов clipman77 Новости криптовалют 3 02.09.2016 19:15
В Северной Америке впервые запущена голосовая идентификация вкладчиков Sunrize7 Новости в мире финансов и инвестиций 0 19.06.2015 17:36
Власти Северной Осетии помогли вкладчикам победить АСВ Wind of freedom Новости в банковской сфере и страховании 0 26.03.2015 10:51

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Moonke
ПАММ-счёт Pammisst:2274 (PrivateFX)
От Moonke в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватар Pankrat
Gold of Dubai - goldofdubai.com
От Pankrat в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар VictorSamus
Лучшая десятка зарубежных краудфандинговых платформ
От VictorSamus в разделе «Краудфандинговая платформа СтартапУМ - StartupUM.ru»
Аватар TheGOLDskull
in-strike.com - in-strike
От TheGOLDskull в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
T-Capital - t-capital.net
От peoplesinvestfund в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Прогнозы vk.com/makcohbet
От Анастасия2134 в разделе «Прогнозы»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube