Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Деньги - инструмент, с которым нужно уметь обращаться. MMGP
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 398,475 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Мобильные платежи и GPS: пользователи назвали любимые функции смартфонов

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с различными платежными системами.
При поддержке
Обмен валют, доставка наличных
Важная информация
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 18:44
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 18:25
#1
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Western
Регистрация: 04.09.2010
Сообщений: 10,533
Благодарностей: 2,119
КП: 0.106

награды Волшебный горшочек 
Мобильные платежи и GPS: пользователи назвали любимые функции смартфонов

Функция мобильных платежей на смартфонах становится все более популярной среди пользователей. Около 11% британских потребителей хоть раз совершали мобильный платеж в физическом магазине и делают это периодически. 2% — совершают мобильные платежи везде, где это возможно. Такие результаты показало исследование uSwitch.

6% Британцев считают, что мобильные платежи — это самая полезная функция их смартфонов. А среди британцев в возрасте от 18 до 34 лет показатель находится на уровне 8%.

Из 71% британцев, которые никогда не совершали мобильные платежи для оплаты товаров в традиционных магазинах (67%) или больше не делают этого после нескольких попыток, сделанных ранее (4%), около 31% обеспокоены вопросами безопасности, а 59% предпочитают более традиционные методы платежей, такие как наличка или платежные карты.

Из 2,002 респондентов, которые приняли участие в исследовании, 21% более склонны пользоваться мобильными платежами вместо других инновационных технологий, таких как шлем виртуальной реальности (10%). Респонденты также скорее будут совершать платежи, используя технологию NFC, чем цифровые помощники Google Home или Amazon Echo (7%).

Среди других результатов исследования uSwitch:

— 13% респондентов считают идентификацию по отпечатку пальца самой полезной функцией их смартфонов. Показатель находится на уровне 15% среди ресопондентов в возрасте от 18 до 34 лет

— Мужчины считают технологию идентификации по отпечатку пальца более полезной, чем женщины (14% — мужчины, 11% — женщины)

— 4% респондентов считают виртуальных или голосовых помощников самой полезной функцией своих смартфонов

— Самыми любимыми функциями своих мобильных телефонов респонденты назвали GPS (42%) и приложения-мессенджеры, такие как WhatsApp (36%)

— Технологию сканирования радужной оболочки глаза отметили 2% респондентов.

Источник.
__________________
На правах рекламы: Теряешь деньги в хайпах? Инвестируй в реальные проекты!

Проверяю все HYIP - на Хайп Занозе|Всем, кто пользуется Bitcoin нужен этот сервис(!)|Работаю с Hyip-Cruiser.com - бонусы, страховки, компенсации|Лучшие инвест идеи на 2017 год|Инвестирую через MONHYIP-лучший рефбек
bizneser на форуме  
Ответить
Метки
новости, платежная система
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 18:44
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
За мобильные платежи будут доплачивать kingcasha Новости в мире финансов и инвестиций 3 25.12.2016 17:18
Ашан запустит мобильные платежи Imenfam Новости в мире финансов и инвестиций 21 18.11.2016 11:38
Пользователи Android получат бонусы за мобильные платежи Tigrenish Новости в мире финансов и инвестиций 0 19.01.2016 12:30
Банк в кармане: эксперты назвали лучшие и худшие мобильные приложения банков tigr Новости в банковской сфере и страховании 0 16.07.2015 10:50
SIM-карта объединит финансовые и мобильные функции CashToday Новости в мире финансов и инвестиций 0 06.06.2015 12:21

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Alex356
Пенсии украинцев за 20 лет: Что можно было купить и когда пенсионерам жилось лучше
От Alex356 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар tigr
Сайты под ключ и EV SSL Сертификат Green bar - Быстро , Качественно , Недорого
От tigr в разделе «Покупка, продажа, разработка хайпов (HYIP)»
Аватар tigr
Freefinancefoco - www.freefinancefoco.com
От tigr в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар hyipindo
HourlyNetwork - hourlynetwork.com
От hyipindo в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Почтовый спонсор - www.wmcash.info
От str8er в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар web-Nik95
Дневник web-Nik95 - Эксперементы с идеями
От web-Nik95 в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube