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Социальные сети на блокчейне: что случилось за год

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Старый Сегодня, 18:18
#1
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Социальные сети на блокчейне: что случилось за год

Децентрализованные социальные сети еще в конце 2015 года были признаны одним из самых перспективных приложений на основе блокчейна и смарт-контрактов. В качестве основных преимуществ таких сетей назывались децентрализация (чаще всего здесь следовало противопоставление Фейсбуку с его диктаторскими манерами), отсутствие цензуры (в противовес Reddit), и уникальное свойство – возможность зарабатывать деньги написанием постов и комментированием: экономика внимания.

На начало 2016 года в разработке находились три крупных проекта социальных сетей: Steemit, Akasha и Synereo. Вот состояние этих проектов на середину января 2017 года.

Steemit


Steemit – единственный проект, работающий на полную мощность, хотя в его названии и присутствует обозначение «Бета». Сеть развернута на платформе Grafene II проекта Bithshares. Это блокчейн с гибридным механизмом консенсуса: Делегативный POS + POW. Сеть была запущена в мае 2016, а в июне состоялись первые выплаты пользователям.

Последовал быстрый рост, и 1 августа капитализация ее основной криптовалюты (STEEM) достигла своего исторического максимума — 392 миллионов долларов, на короткое время поднявшись на третью позицию на Coinmarketcap.com. Однако сразу после рекорда, рост сменился уверенным падением и по состоянию на январь 2017 года капитализация STEEM колеблется вблизи отметки в 35 миллионов долларов, что более чем в 11 раз меньше августовских максимумов.

Причины падения достаточно хорошо исследованы, и 6 декабря 2016 был проведен хардфорк, радикально изменивший экономическую систему сети. Рынки в целом положительно отреагировали на хардфорк, но после непродолжительного подъема последовал предсказуемый спад: с целью повышения ликвидности срок вывода средств, замороженных в STEEM POWER, уменьшился с двух лет до 3.5 месяцев, и большое число пользователей стало выводить капиталы. Пессимистические прогнозы о падении курса в 3-4 раза из-за вывода капитала не оправдались, и на середину января курс STEEM нашел равновесие и колеблетcя в диапазоне 0.13 — 0.17 доллара за STEEM.

Похоже, что изменение экономической модели привело к положительным результатам. Однако социальная модель – репутация, или баланс апвотов (лайков) и флагов (негативный отзыв, вызывающий падение выплат), остались неизменными. Эта модель уже давно является объектом критики: обладатель большого баланса одним свом флагом может лишить вознаграждения и репутации автора, пост которого получил широкую поддержку обычных пользователей. К тому же, подавляющая часть капитала сосредоточена в руках «китов» – основателей и первых майнеров Steemit (размер капитала указан не в STEEM POWER, а в mvest – приблизительно 1 mvest равен 479 STEEM POWER):


Широко распространена практика сговора китов, когда они согласованно голосуют за определенный материал, который, может принадлежать им самим через подставной аккаунт, таким образом опустошая пул вознаграждений. В последнее время эта практика привела к острому конфликту между китами и одним из основателей Steemit, Дэном Лэримером (Dan. Larimer, аккаунты Steemit @dan и @dantheman), между которыми развернулась настоящая «Война Престолов». Вкратце, флаги, которые задумывались в качестве средства борьбы с порнографией, криминальным и оскорбительным контентом, стали служить оружием для сведения личных счетов.

Еще одна проблема, с которой столкнулась экономика внимания – голосование ботов. Количество автоматических апвотов во много раз превышает количество реальных просмотров постов. В этом легко убедиться, открыв любой пост и сравнив количество апвотов с количеством просмотров (обе величины указаны в конце поста). Собственно, из этого следует еще один неутешительный вывод: из общего числа в 127 тысяч аккаунтов, живыми пользователями являются не более нескольких тысяч человек. Это хорошо видно на графике количества активных пользователей за периоды в 7 дней, (с) пользователь Steemit @me-tarzan:


Тем не менее, Steemit продолжает развиваться, вокруг него создается разветвленная экосистема приложений: обозреватели блоков (по сути, веб-сайты для просмотра контента), торговая площадка, наборы статистических инструментов, чат и другие приложения. Интерфейс вполне сравним с крупнейшими социальными сетями, а разработчики активно реагируют на запросы пользователей.

Еще одна тенденция, наметившаяся в последнее время: ряд проектов, развивавшихся в рамках социальной сети, покидает платформу и создает независимые приложения на блокчейне Steemit. Так поступил проект Steemsports, изначально существовавший в качестве бесплатной букмекерской площадки на Steemit: пользователи делали ставки собственным голосованием на исход спортивных событий, и получали вполне реальные деньги, ничем не рискуя – ведь вознаграждение они получали из суммы выплаты за пост. Конечно, это не могло продолжаться вечно, и киты обрушили этот бизнес. Теперь это отдельный от Steemit проект Steemsports, использующий блокчейн Steemit, и даже собирающийся провести ICO, правда, теперь его участникам нужно делать настоящие ставки, с риском потерять деньги.

Еще один интересный проект, публичную версию которого основатели собираются запустить в ближайшие две недели: новая социальная сеть, совершенно независимая от Steemit, но на блокчейне Steemit – busy.org. Про экономическую систему пока информации мало, а организаторы говорят, что если Steemit в какой-то степени похож на reddit и Medium, то Busy.org будет больше походить на Фейсбук и Твиттер. Цифровой кошелек новой сети позволит совершать денежные переводы по всему миру без комиссии, что придает новой сети больше сходства с китайской сетью Wechat. Правда, любой пользователь Steemit тоже может перевести Steem Dollars или STEEM из своего кошелька другому пользователю Steemit без комиссии.

Для полноты картины следует упомянуть русскоязычный лицензионный клон Steemit – Golos.io. Это копия Steemit, полностью на русском языке и нацелен только на русскоязычное сообщество. Единственное отличие в экономике проекта заключается в том, что аналог Steem Dollar – токен Золотой, привязан не к доллару США, а равен 1 миллиграмму золота. Проект работает всего несколько месяцев, но все его возможные проблемы полностью аналогичны Steemit, поскольку это его точная копия.

В заключение, инфографика от Steemit за 16 января от пользователя @elyaque:


Akasha


Социальная сеть на публичном блокчейне Эфириума. До полноценного проекта еще очень далеко, однако работы идут в соответствии с дорожной картой проекта, этап 1. Пока сеть существует в альфа версии 0.3, в тестовой сети. Чтобы ознакомиться с ее работой, нужно скачать и установить приложение.

Пока сеть позволяет проводить только самые простые действия: писать и комментировать посты, а также апвотить и даунвотить чужие. Каждый новый участник получает 5 тестовых эфиров (AETH). Все операции платные – обычная комиссия за транзакции Эфириума: публикация поста, апвот, комментарий, каждое действие представляет собой транзакцию, но в тестовой сети оплата происходит в AETH. Конечно, по сравнению со Steemit все выглядит крайне примитивно.


Уважение вызывает готовая интеграция с децентрализованной системой IPFS – медиа-файлы хранятся на IPFS, а не на сторонних ресурсах, как у Steemit.

После ознакомления с тестовой версией Akasha возникает уверенность, что полноценный запуск сети на Эфириуме будет возможен только после перехода на консенсус POS (Casper): даже на тестовой POW сети из 200 000 блоков, завершения любой операции приходится ждать от 10 до 15 секунд. Для сравнения Steemit – 3 секунды, Casper – не более 4 секунд (планируется).

Synereo

Самая печальная часть истории. Проект, считавшийся многообещающим, практически остановлен. После конфликта основателей, решение приняли акционеры: Грег Мередит, который отвечал за разработку блокчейна Rchain, уволен. Таким образом, блокчейна Rchain и децентрализованной сети хранения файлов SpecialK, первым приложением которой должна была стать социальная сеть Synereo, не будет.

Генеральный директор проекта Дор Конфорти (Dor Konforty) в блоге компании заявил, что 20 января он представит новый план развития Synereo в качестве социальной сети, работающей на основе Экономики Внимания. Однако, судя по комментариям участников ветки Synereo в Reddit, большинство которых составляют владельцы токенов AMP, приобретенных на ICO, доверия это заявление не вызвало.

Действительно, не имея платформы смарт-контрактов, не вполне понятно, как Конфорти собирается реализовывать свой проект.
Конечно, Эфириум и Bitshares – публичные блокчейны, а Rchain по архитектуре был наиболее близок к Эфириуму с POS и шардингом, но конкурировать со Steemit и Akasha – проектами, пользующимися поддержкой основателей платформ, по меньшей мере неразумно. В качестве предположения можно разве что вспомнить Lisk. В целом, на начало 2017 года, Synereo не может предложить никакого продукта.
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