ООН: экономика Украины вырастет на 1,9% в 2017 году

Ожидается, что рост ВВП Украины в 2017 году составит 1,9%, а в 2018 году – 3,2%. Об этом сообщается в докладе ООН.
Эксперты прогнозируют, что в 2017 году инфляция в Украине достигнет 12,7%, в 2018 году — 8,6%.
Также аналитики ожидают, что рост экономики в странах СНГ в 2017 году составит 1,4% после падения на 0,3% в 2016 году, и на 3% в 2015 году. А в 2018 году экономика стран СНГ вырастет на 2%.
По данным доклада ООН, в 2017 году мировая экономика вырастет на 2,7%, а в 2018 году на 2,9%.
Международное рейтинговое агентство Fitch ожидает, что в 2017 году рост глобального ВВП увеличится до 2,9% с 2,5% в 2016 году.
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