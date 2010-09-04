Brexit перенесет финансовый центр Европы из Лондона во Франкфурт

Финансовый центр Германии, Франкфурт, собирается занять место Лондона после выхода Великобритании из ЕС. Это случится после слияния Лондонской фондовой биржи (London Stock Exchange) и немецкой биржевой организации Deutsche Boerse, сообщает Business Insider.
Франкфурт может получить миллиарды фунтов стерлингов в результате этого слияния, которое позволит Deutsche Boerse переместить значительную часть торговли производными финансовыми инструментами Лондонской фондовой биржи из Великобритании в Германию.
По данным исследовательской работы профессора Дирка Ширека из технического университета города Дармштадта, Brexit «сделает Франкфурт центром по регулированию финансового рынка Европы и, возможно, центром наднационального управления рисками».
«У Deutsche Boerse хорошие шансы получить значительную долю рынка в области процентных ставок и валютных операций в результате перемещения торговли из Лондона во Франкфурт», — написал Дирк Ширек в статье «Почему слияние Deutsche Boerse и Лондонской фондовой биржи укрепит Франкфурт как финансовый центр».
Ширек привел пример торговли облигациями в 90-е годы. «Перемещение торговли фьючерсами из Лондона во Франкфурт в 90-е годы может послужить в качестве примера в настоящее время", — заявил он.
Почти все крупные банки, предположительно, рассматривают перемещение рабочих мест из Лондона, после того как процесс Brexit формально начнется.
Действующее законодательство ЕС позволяет европейским банкам открывать свои филиалы в Великобритании, которые не должны быть отдельно капитализированы от материнской компании за рубежом.
Точно также банки стран, не входящих в ЕС, могут использовать свои филиалы в Лондоне, чтобы продавать свои услуги клиентам на всей территории ЕС. Это позволило финансовому центру Лондона действовать в качестве центра для международных компаний, стремящихся вести дела в ЕС.
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