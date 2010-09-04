Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Купим Ваших друзей. Дорого!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 398,475 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

CША продолжают удерживать лидерство по количеству биткоин-банкоматов

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Все новости о платежных криптовалютах, таких как BitCoin, LiteCoin, PPCoin и прочих подобных p2p валютах
При поддержке
Обмен валют, доставка наличных
Важная информация
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 18:44
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 17:55
#1
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Western
Регистрация: 04.09.2010
Сообщений: 10,533
Благодарностей: 2,119
КП: 0.106

награды Волшебный горшочек 
CША продолжают удерживать лидерство по количеству биткоин-банкоматов

Статистическая компания Statista опубликовала данные о количестве и географическом распределении биткоин-банкоматов в мире. Согласно отчету, наибольшее количество банкоматов установлено в США.

Как свидетельствует инфографика, десятка лидеров представлена странами Северной Америки, Евросоюза, а также Австралией и Японией.



Всего на сегодняшний день в мире установлено 950 биткоин-банкоматов. По данным, предоставленным сайтом coinatmradar.com, наибольшее количество машин было установлено в 2016 году, когда число банкоматов увеличилось практически вдвое, с 506 до 939 штук. Стоит отметить, что 2017 год может оказаться еще более успешным для операторов биткоин-банкоматов, так как по статистическим данным, начиная с 1 января этого года в мире каждый день устанавливается 1,43 банкомата.

В то же время, криптовалютные платформы активно предлагают пользователям альтернативные методы работы, составляя конкуренцию биткоин-банкоматам. Так, испанский криптовалютный кошелек HolyTransaction Trade подписал соглашение с платформой HalCash, позволяющей пересылать и получать средства как в пределах Испании, так и за границей. Как отмечается, благодаря подписанию этого соглашения жители Испании могут обменивать биткоин на фиатные валюты и наоборот, используя для этого банкоматы всех финансовых учреждений, подключенных к платформе HalCash. На сегодняшний день сеть HalCash включает в себя 8 тыс. банкоматов в Испании и 2 тыс. банкоматов в Польше.

Источник.
__________________
На правах рекламы: Теряешь деньги в хайпах? Инвестируй в реальные проекты!

Проверяю все HYIP - на Хайп Занозе|Всем, кто пользуется Bitcoin нужен этот сервис(!)|Работаю с Hyip-Cruiser.com - бонусы, страховки, компенсации|Лучшие инвест идеи на 2017 год|Инвестирую через MONHYIP-лучший рефбек
bizneser на форуме  
Ответить
Метки
биткоин, новости
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 18:44
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Российская компания выходит на рынок с ПО для биткоин-банкоматов dengov Новости криптовалют 9 03.11.2016 19:09
В США появилось шесть новых биткоин-банкоматов bizneser Новости платежных систем 15 15.10.2016 13:56
В Греции установят около тысячи биткоин-банкоматов MR-Donald Новости криптовалют 6 01.09.2015 05:43
Обзор последних европейских новостей биткоин-банкоматов bujhm2011 Новости криптовалют 13 12.01.2015 01:36

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
Cybernaut инвестирует $70 млн в российскую частную космическую компанию
От CashToday в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Navarro
Revolving Money - revolvingmoney.com
От Navarro в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Претензия к компании MMCIS от 21Alex [ Нет выплаты ]+
От 21Alex в разделе «Претензии к компаниям MMCIS и Mill Trade»
Аватар kingcasha
Чудо-мотоцикл, способный проехать 500 км на литре воды ищет инвесторов
От kingcasha в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Tevez
вопросы про страхование...
От Tevez в разделе «Псевдоинвестиции: общий форум»
Аватара нет
Лучшее соответствие книги и фильма
От Анастасия Суслина в разделе «Кино/Музыка»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube