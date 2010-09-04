CША продолжают удерживать лидерство по количеству биткоин-банкоматов

Статистическая компания Statista опубликовала данные о количестве и географическом распределении биткоин-банкоматов в мире. Согласно отчету, наибольшее количество банкоматов установлено в США.
Как свидетельствует инфографика, десятка лидеров представлена странами Северной Америки, Евросоюза, а также Австралией и Японией.
Всего на сегодняшний день в мире установлено 950 биткоин-банкоматов. По данным, предоставленным сайтом coinatmradar.com, наибольшее количество машин было установлено в 2016 году, когда число банкоматов увеличилось практически вдвое, с 506 до 939 штук. Стоит отметить, что 2017 год может оказаться еще более успешным для операторов биткоин-банкоматов, так как по статистическим данным, начиная с 1 января этого года в мире каждый день устанавливается 1,43 банкомата.
В то же время, криптовалютные платформы активно предлагают пользователям альтернативные методы работы, составляя конкуренцию биткоин-банкоматам. Так, испанский криптовалютный кошелек HolyTransaction Trade подписал соглашение с платформой HalCash, позволяющей пересылать и получать средства как в пределах Испании, так и за границей. Как отмечается, благодаря подписанию этого соглашения жители Испании могут обменивать биткоин на фиатные валюты и наоборот, используя для этого банкоматы всех финансовых учреждений, подключенных к платформе HalCash. На сегодняшний день сеть HalCash включает в себя 8 тыс. банкоматов в Испании и 2 тыс. банкоматов в Польше.
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