Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Привет тем, кто с Молдавии!!!

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Старый Сегодня, 17:18
#1
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 18.01.2017
Сообщений: 1
Благодарностей: 0
КП: 0.000
Привет тем, кто с Молдавии!!!
я здесь впервые и вообще не понимаю, что и как тут делать.... в рекламе, которая по ссылке направила меня суда, была совсем другая информация... стоит ли мне тут оставаться и что делать, если остаюсь, а то я в смятении...))))
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Алена1975 вне форума  
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