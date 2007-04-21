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Платежное приложение Abra Pay объявило о выходе на мировой рынок

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Платежное приложение Abra Pay объявило о выходе на мировой рынок
18.01.2017
17 января биткоин-приложение для денежных переводов Abra Pay объявило о предстоящем выходе на мировой рынок. Об этом на конференции North American Bitcoin Conference сообщил СЕО компании Билл Бархидт.



Как сообщается, в феврале этого года Abra Pay запустит автоматическую платежную сеть Abra Tellers, позволяющую пересылать и принимать более 50 валют, включая биткоин. Ранее эта сеть, позволяющая не только осуществлять денежные переводы, но и обналичивать средства, была успешно опробована в Филиппинах.

Таким образом, любой владелец смартфона в любой стране сможет осуществлять денежные переводы, используя кошелек Abra. Также будет добавлена функция прямой поддержки биткоина, благодаря чему пользователи приложения смогут осуществлять криптовалютные платежи вне зависимости от того, какие валюты находятся на балансе кошелька.

Как указано в блоге компании, после запуска сети Abra Tellers пользователям будут доступны следующие функции:

-Биткоин-кошелек: покупка, продажа и хранение биткоина в дополнение к 50 фиатным валютам.

-Обмен биткоина на фиатные валюты. Пользователи смогут осуществлять транзакции в биткоинах, причем адресат будет получать средства в любой поддерживаемой валюте. Конвертация будет осуществляться автоматически.

-Обмен фиатных валют на биткоин.

-Взаимный обмен фиатных валют.

-Обналичивание средств. Биткоин-трейдеры, использующие Abra, смогут присоединиться к сети Abra Teller и осуществлять прием депозитов и обналичивание средств.

«Это огромный шаг вперед на пути к реализации нашего видения того, что денежные средства должны пересылаться по миру легко, моментально, безопасно и приватно», — говорит СЕО компании Билл Бархидт.

Напомним, что на данный момент компания Abra ведет свою деятельность с июля прошлого года в основном на территории США, куда она вышла после масштабного тестирования на Филиппинах.

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